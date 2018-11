“I monologhi della vagina”: una serata a teatro per capire le donne

La Piccola Compagnia Instabile e il Comune di Clivio propongono per venerdì 23 novembre lo spettacolo teatrale “I monologhi della vagina“, tratto dall’omonima e famosissima opera di Eve Ensler (nella foto).

Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, è organizzato in occasione della Settimana contro la violenza sulle donne.

Leggeranno i monologhi Liliana Maffei e Simona Bramanti, e interverrà alla serata la dottoressa Michela Avella, psicologa e sessuologa clinica-

L’appuntamento è per le ore 21 nella sala teatro dell’Oratorio SS Pietro e Paolo di Clivio, in via Eolo.