Morto Titta Trotti, ha fondato “Varese con te”

E’ scomparso oggi, 27 novembre 2018, Titta Trotti, rotariano – è stato anche presidente del Rotary varesino – e fondatore, insieme a Tommaso Diana, dell’associazione “Varese con te” importante realtà del volontariato varesino nata nei primi anni 90, che assiste gratuitamente a domicilio gli ammalati oncologici più gravi.

Trotti, da anni gravemente traumatizzato a causa di una caduta, era già stato ricoverato all’ospedale di circolo 3 anni fa poco dopo la morte della sua amata moglie Mirella.

«Un vero dispiacere, benchè non stesse bene da tempo – commenta l’attuale presidente di Varese con Te, Michele Graglia – Per l’associazione lui è stato uno dei dei pilastri iniziali, che ha dato il via a questa esperienza».

Lascia due figlie: Paola, che nel 2006 aprì l’Art Hotel a Varese col figlio Paolo e Donatella, che vive da anni in America, ha un notissimo ristorante italiano a Forth Worth (che aveva anche vinto l’edizione del Texas di Top Chef con il suo ristorante “Nonna Tata” a ForthWorth).