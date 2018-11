“Nanirossi Show”: comicità e acrobatica allo Spazio Yak

Spettacolo “tout public”, per grandi e piccini, dai caratteri tipici dell’arte di strada. Questo è “Nanirossi show”, in programma per venerdì 16 novembre alle ore 21 allo Spazio Yak (ex Piramide) di piazza De Salvo 6, a Varese.

La compagnia, nata 14 anni fa ai margini del Ferrara Buskers Festival, la Compagnia dei Nanirossi porta una ventata di aria fresca al repertorio del teatro di strada italiano, presentano al pubblico di Yak uno spettacolo unico che è cavallo di battaglia e insieme un manifesto di identità e di qualità: “Il meglio di un repertorio di virtuosismo acrobatico e tecnico eseguito con facilità, leggerezza e con uno spirito comico infallibile ed elegante – spiegano i padroni di casa di Karakorum teatro – Oltre alla bravura e al rigore professionale, quello che incanta nei due artisti è la capacità di creare comunità, di coinvolgere ad un livello superiore”.

Inizio spettacolo ore 21.00

Apericena a cura della scuola di circo Spazio Kabum dalle ore 20

Biglietto intero 12€; ridotto studenti under 26, over 65 e teatranti professionisti 8€; ridottissimo per ragazzi dai 12 ai 16 anni 5€.

Ingresso gratuito per bambini fino ai 12 anni.