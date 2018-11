Questo non è amore, la campagna della polizia di Stato

Nell’ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, la Questura di Varese anche nella mattinata di domenica 25 novembre è impegnata nella campagna di sensibilizzazione denominata “Questo non è amore” con il progetto Camper in Piazza San Giovanni a Busto Arsizio dalle 9.30 alle 12.30. Con l’occasione si ricorda che sulla home page Polizia di Stato, sono visibili alcuni video concernenti l’argomento in questione, in particolare.

Per sensibilizzare l’opinione pubblica su una maggiore consapevolezza, per combattere la violenza sulle donne, il personale delle questure, oltre ad essere tra la gente con i camper e stand informativi, sarà nelle scuole e nelle università per incontrare gli studenti e parteciperà ai convegni per far emergere storie con risvolti non solo giuridici, ma anche culturali e sociali.

Il capo della Polizia Franco Gabrielli nella prefazione alla pubblicazione di “…questo non è amore 2018” che riporta l’analisi dei fenomeni criminali relativi alla violenza di genere e le iniziative messe in campo dalla Polizia di Stato per combatterli, ha scritto che la violenza di genere «Rimane una dolorosa attualità. E la Polizia di Stato vuole continuare ad essere in prima linea perché quel valore di uguaglianza diventi effettivamente autentico e perché ogni episodio di violenza contro una donna è una sconfitta per tutti».