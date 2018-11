Palzola Pavic torna alla vittoria ai danni dell’Orago

Dopo lo stop subito sabato 17 novembre con Igor Trecate, Palzola Pavic torna alla vittoria e mantiene la terza posizione in classifica a 16 punti. La formazione allenata da Papadopoulos ha faticato non poco contro la giovanissima squadra varesina, composta principalmente da atlete Under 16; i tre punti sono arrivati dopo un’ora e quaranta di gioco e di fasi altalenanti come ben dimostrano i parziali.

A sostituire Baldi e Petruzzelli, ancora assenti per infortunio, sono state chiamate le giovanissime Lanzoni (13) e Gallina (7) che hanno esordito in B2 in modo positivo.

Dopo una partenza a razzo nel primo parziale (9-3) la Palzola Pavic si faceva raggiungere dalle ospiti: a questo punto il match è’ stato molto equilibrato, lo dimostrano il secondo e terzo parziale che si sono conclusi ai vantaggi.

La Palzola Pavic si è inizialmente schierata con Pieroni (5) in regia, Pagny (3) e Lanzoni bande, Simonetta (17) opposta, Sala (13) e Guaschino (9) centrali, Gìovanna libero.

Papadopoulos ha utilizzato Toso e Pombia che hanno effettuato brevi ingressi e Marta Colombo (4) che dalla metà del secondo set sino alla fine del terzo ha rimpiazzato Pagny.

Si è visto una Palzola Pavic ancora convalescente, ma capace di superare qualche attimo difficoltà con grinta e tecnica. Sabato primo dicembre le sesiane faranno visita al RMutua Fenera Chieri To, altra formazione giovane e grintosa.