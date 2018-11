Donna investita sullo stradone Gallarate-Cassano, è grave

Una donna di 55 anni è stato investita all‘incrocio via Venegoni-via Garibaldi, a Cassano Magnago.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, un’ambulanza della vicina Croce Rossa di Gallarate, un’autoinfermieristica e un’automedica.

È successo intorno alle 20.30, sulla strada che da Gallarate porta al centro di Cassano. La donna coinvolta – soccorsa sul posto – è stata poi trasferita all’ospedale di Legnano in “codice rosso”, vale a dire in pericolo di vita.

Il conducente dell’auto investitrice si è subito fermato per prestare aiuto. I rilievi sono affidati ai carabinieri.