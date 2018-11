Precauzioni antifurto: l’abc dell’installazione di una cassaforte

I furti nelle abitazioni, purtroppo, non sono oggi una notizia così rara. Se da una parte è indispensabile quindi organizzarsi per evitare che entrino nell’abitazione, è bene prendere anche delle misure per mettere al sicuro quelle cose che ci sono più care, gli oggetti molto preziosi e i documenti importanti. Nella maggior parte dei casi un buon sistema antifurto può tenere lontani i ladri, ma se questo non vi fosse, o non fosse abbastanza, è possibile rendere loro le cose più difficili con un secondo livello di sicurezza: la cassaforte.

Intrufolatisi in casa, infatti, i ladri devono cercare di raccattare quante più cose possibili in tutta fretta e molto spesso non hanno con sé particolari strumenti. La cassaforte va innanzitutto trovata e scovato il nascondiglio, aprirla non è affatto scontato, anzi: è per questo che avere una cassaforte di solito assicura quello che c’è dentro anche a fronte dell’ingresso dei ladri nell’abitazione.

Caratteristiche di una buona cassaforte

La cassaforte è un prodotto su cui non bisogna scendere a compromessi: è indispensabile che sia ben fatto e di alta qualità. Per questo motivo è opportuno che la si acquisti da un rivenditore affidabile che abbia articoli di alto livello. Un prodotto di questo tipo lo puoi trovare su GalvagniStore.it. Le casseforti di alta qualità devono avere un buono spessore alle pareti e uno sportello altrettanto robusto. Fra questo e la cornice ci deve essere un interspazio minimo, quasi assente, per prevenire anche la più raffinata effrazione.

Le tipologie sono diverse, ma sicuramente quelle che tutelano maggiormente il loro contenuto sono quelle installate a muro, cioè montate all’interno della parete di cemento armato, nelle zone portanti dell’immobile. Scardinare una cassaforte installata così, è difficoltoso e dà più garanzie di un prodotto esterno. In tutti i casi gli articoli di qualità sono certificati e testati per garantire a chi li acquista un alto livello di sicurezza.

Ubicazione della cassaforte

La cassaforte diventa uno strumento di difesa dei propri beni soprattutto se viene messa nel posto giusto all’interno della casa. Come anticipato, il prodotto va installato in una parete massiccia, portante evitando i muri divisori sottili, tanto più il cartongesso. In alcuni casi questi prodotti sono dotati di alette laterali che riescono a legarsi a strutture metalliche inserite nel muro, così sono ancora più sicure.

Quando si decide dove installare la cassaforte è meglio scegliere una posizione che risulti scomoda ad eventuali ladri, quindi meglio in alto e dove lo spazio non è molto ampio: così è difficile anche utilizzare strumenti lo scasso.

Se installi una cassaforte ricorda che è meglio che tu tenga questa informazione per te e mantieni segreta anche la sua posizione in casa. L’installazione va fatta quando meno persone possibili la possono vedere, quindi dopo eventuali lavori di artigiani in casa. Se ci sono bambini in casa, meglio non sappiano che c’è e dov’è: i piccoli, si sa, sono dei chiacchieroni. Questo atteggiamento non è per mancanza di fiducia in queste persone, ma perché inconsciamente potrebbero fornire informazioni utili ad altre persone che non si sa come le useranno. La prudenza non è mai troppa.