I proff. Dentali e Ageno invitati a un convegno in Senato

Due Professori di Medicina Interna del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria di Varese, Walter Ageno e Francesco Dentali, sono stati invitati a parlare a un convegno organizzato dal Senato della Repubblica.

Entrambi gli specialisti sono in servizio nell‘ASST dei Sette Laghi, il primo all’Ospedale di Circolo come Responsabile della Struttura di Degenza Breve Internistica, il secondo a Luino come Direttore della Medicina generale e l’invito è legato al ruolo che ricoprono: Presidente della Società italiana per lo studio dell’Emostasi e della Trombosi (SISET) e di Direttore del Dipartimento di Ricerca della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI).

L’incontro, promosso dal Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato, Pierpaolo Sileri, desidera mettere a fuoco la correlazione rischiosa ed ancora poco conosciuta tra il cancro e la trombosi, patologia, quest’ultima, di cui i due medici dell’Università dell’Insubria sono studiosi ed esperti accreditati a livello internazionale.

La tavola rotonda a Roma del prossimo 20 novembre servirà proprio a sensibilizzare i pazienti, i medici, le società scientifiche e l’opinione pubblica sul rapporto tra le neoplasie ed i problemi cardiovascolari, aspetto questo, ad oggi, sottovalutato.