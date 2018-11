Ricorso in appello per Domenico Piccolomo

Sedici anni per violenza sessuale su minori è una pena troppo alta per l’avvocato di Domenico Piccolomo, condannato nel settembre scorso in primo grado.



L’uomo, fratello di Giuseppe, anche lui a processo ma per l’omicidio della moglie (sta scontando però l’ergastolo per aver assassinato Carla Molinari, a cui tagliò nel 2009 le mani) era stato condannato l’11 settembre durante il rito abbreviato: il giudice alzò la pena rispetto alla richiesta del Pm, che era di 12 anni.

In quell’occasione vennero emesse anche misure di sicurezza che riguardano il divieto imposto all’imputato per cinque anni di frequentare luoghi e persone coinvolte in questa brutta storia di violenze sessuali su minori. Ma non è su questo che l’avvocato Giovanni Caliendo del foro di Varese vuole ridiscutere: «Oltre all’eccessiva severità della pena, ritengo vi sia anche da valutare almeno uno dei capi contestati».

Il punto è che i termini per il ricorso in appello stanno per scadere, si parla dell’11 dicembre, tre mesi dopo la sentenza di primo grado.

«Sì è così, per questo nei prossimi giorni ricorreremo».



Si celebrerà quindi il secondo atto di un processo che dovrà tornare a fare luce su aspetti anche lontani nel tempo: i fatti contestati non sono solo quelli che portarono all’arresto nell’inverno scorso ma riguardano anche alcuni episodi avvenuti più di 10 anni fa. Piccolomo venne condannato anche al versamento di una provvisionale di 15 mila euro per ciascuna delle vittime.