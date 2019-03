Abusi su minori, pena ridotta per Domenico Piccolomo

«Questa pena è troppo alta»: l’avvocato Giovanni Caliendo più volte, commentando la condanna in primo grado del suo assistito, Domenico Piccolomo, si era espresso in questa direzione. In più c’era anche un altro punto su cui il legale voleva che il giudice di secondo grado facesse chiarezza: un reato consumato molto tempo fa, che aveva superato il termine della prescrizione.

Così la prima sezione della Corte d’Appello di Milano sembra aver ascoltato le richieste della difesa ed ha ridotto la pena a Piccolomo jr (fratello del killer delle mani mozzate) da 16 a 11 anni, con l’esclusione tra gli episodi contestati, del caso della ragazza oggi ventinovenne ma ai tempi delle contestazioni di soli 16 anni: è passato troppo tempo ed è pertanto sopravvenuta la prescrizione.

La decisione dei giudici milanesi ha invece mantenuto le accuse sulle altre due parti offese, anch’esse di 16 anni ai tempi delle presunte molestie, per le quali l’uomo venne arrestato lo scorso anno.

I difensori delle vittime, gli avvocati Sisti e Artoni di varese ricorreranno in Cassazione.