Rita Pelusio torna al Periferico con il suo “Urlando furiosa”

Sabato 1 dicembre ospite della stagione Latitudini, presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, sarà Rita Pelusio: attrice comica, in teatro e in televisione, regista e autrice di spettacoli teatrali che sanno essere al contempo divertenti e d’impegno civile. “Urlando furiosa. Un poema etico” rientra tra le opere che vedono la Pelusio nella doppia veste di attrice e, insieme a Domenico Ferrari e Riccardi Piferi, di autrice; sotto la direzione del regista Riccardo Pippa. Sabato sera, il sipario del teatro cassanese si aprirà su un one-woman show che gioca con l’immaginario dell’epica e presenta un’eroina all’incontrario, piena di dubbi, in crisi, perennemente bastonata dalla realtà.

Urlando Furiosa è un buffone poetico e irriverente. Attraverso le riflessioni e il racconto delle battaglie perse del personaggio della scena, anche il pubblico si interrogherà sulle contraddizioni del presente e sul senso del credere nell’incredibile, sfidare il cinismo e la disillusione, immaginare il futuro con più incanto. Il comparto delle musiche e gli effetti sonori, luci e scenografie è affidato ad alcuni tra i nomi più autorevoli del panorama teatrale nazionale. Così Urlando furiosa risulta anche essere uno spettacolo di grande impatto visivo e sonoro, grazie ai suoni di Luca De Marinis, le luci di Paolo Casati, i costumi di Anna Cingi insieme alla scenografia, meglio definirla scultura di scena, di Simone Fersino.

La “formula” di Latitudini, organizzata da Teatro Periferico insieme a Karakorum Teatro di Varese, offre al pubblico la possibilità di incontrare gli artisti dopo lo spettacolo sorseggiando un bicchiere di vino offerto gratuitamente, mentre, dalle 19 il vicino punto gastronomico “Angolo dei sapori” organizza un ricco apericena (10 euro, prenotazioni 3467331754).

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia si trova in via IV Novembre, 4. Prenotazioni: info@teatroperiferico – 3341185848 (anche whatsApp) – www.teatroperiferico.it