“Scambio del paracadute” per gli allievi varesini

Il 22 Novembre scorso, per festeggiare la fine del corso di “Paracadutismo Sotto Controllo Militare”, organizzato dalla sezione Paracadutisti di Varese, alla presenza dell’Istruttore Giuseppe Gallo di Luino e del Presidente provinciale Massimo Bianchi, in collaborazione con tutto il comitato direttivo, si è svolta la cerimonia di chiusura del 2°Corso 2018 di Paracadutismo.

La manifestazione, caratterizzata dal forte richiamo dei valori che animano ciascun paracadutista, ha visto come momento centrale il solenne scambio del paracadute tra gli allievi del corso precedente e quelli nuovi. Momento significativo che vuole suggellare il senso di fratellanza e continuità che lega ciascun paracadutista con storia del valoroso Corpo militare.

«Tra i partecipanti – spiegano dall’associazione varesina – , così come tra gli allievi, vogliamo ricordare alcuni appartenenti alle Forze di Polizia del varesotto che, con la loro presenza fanno sentire forte la vicinanza dell’ANPdI al loro sempre apprezzato lavoro quotidiano. Infatti, nel corso degli anni, molti di loro hanno avuto modo di conseguire il brevetto di abilitazione per il lancio con paracadute emisferico vincolato».

Tra i nuovi allievi, anche due ragazze che si sono cimentate durante tutto il corso alle stesse prove fisiche dei colleghi maschi, superandole con grande impegno.

Il battesimo dell’aria per i nuovi allievi, è previsto per sabato 24 novembre presso il campo volo di Reggio Emilia, dove verranno effettuati i previsti tre lanci vincolati, a quota 500 metri dal suolo, idonei per conseguire il brevetto “d’abilitazione al lancio con paracadute”.

ALLIEVI del II corso 2018:

BUFFARDECI GIOANNA

CIVATI STEFANO

FABIANO SAMUEL

ILARDI SONIA

SOZZO FRANCESCO

Per informazioni sui prossimi corsi 2019 contattare la Sezione ANPD’I di Varese inviando una mail a info@paracadutistivarese.it