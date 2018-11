Senza corrente da 96 ore: «Si sono dimenticati di noi?»

Loredana e suo marito abitano quasi nel bosco. «Sarà per questo – si chiedono – che si sono dimenticati di noi e siamo senza corrente da quattro giorni?».

La loro casa è l’ultima di via dei Baraggi, la strada che segna il confine tra Bisuschio e il loro comune di residenza, Cuasso al Monte. La corrente è tornata in tutte le case intorno, dopo i due giorni di blackout che hanno colpito il paese e molti altri centri della Valceresio, ma loro questa mattina hanno dovuto installare un generatore per poter tornare “alla civiltà”.

«Abbiamo fatto decine di telefonate, ore di attesa per ottenere la linea con Enel, ci hanno anche detto che il nostro guasto era segnalato come priorità, ma direi senza risultato se da quattro giorni sopravviviamo grazie al camino – dice Loredana che, pur nella solenne arrabbiatura, trova ancora le risorse per sorridere – Non siamo in qualche remota foresta, ma in Lombardia, a due passi dalla Svizzera. La prossima casa la voglio in centro a Milano!».

Anche l’ultimo tentativo, questa mattina, di capirci qualcosa, è andato a vuoto: «Siamo stati in Comune per parlare con l’Ufficio tecnico: chiuso. Si vede che hanno fatto il ponte, nonostante l’emergenza».

Camino e generatore tamponeranno la situazione: «Ci siamo dovuti attrezzare perché temiamo che fino a lunedì non vedremo nessuno – conclude Loredana De Giorgio – ma che situazione paradossale nell’anno 2018!».