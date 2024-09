Brutta caduta in bici a Cuasso al Monte, 25enne in ospedale

Una brutta caduta da bici nella serata di lunedì 2 settembre per un ragazzo di 25 a Cuasso al Monte. Il giovane, per cause ancora da confermare, è finito a terra in maniera violenta in via Garibaldi, in zona Borgnana.

Sul posto è intervenuto l’ambulanza della Croce Rossa della Valceresio e anche l’automedica. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice giallo, con ferite non gravi.