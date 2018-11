Una serata per “educare con serenità”

“Genitorialità positiva: Educare con serenità” è il titolo della serata gratuita promossa da Teen’s power in collaborazione con la Scuola Edmundo De Amicis di Castronno in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’incontro sarà ospitato negli spazi della scuola (via Monte Grappa, 9), nella serata di venerdì 23 novembre alle ore 20.30 e il dibattito sarà introdotto dagli interventi di Claudio Lesica (ex dirigente scolastico), Daniela Silvestro (coordinatrice del progetto formativo Teens’ Power) ed Eugenia Fissore (coordinatrice sportiva Teens’ Power).

Essere genitori è una sfida continua che mette a dura prova pazienza, serenità ed equilibrio. Ogni famiglia fa storia a se e senza voler proporre una ricetta miracolosa, il convegno si propone di offrire una bussola, quella del legame affettivo, da imparare a leggere ed utilizzare

Partecipazione gratuita ma prenotazione necessaria per posti limitati, compilando l’apposito modulo su www.teenspower.net.