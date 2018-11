Venerdì 30 novembre, sabato 1 domenica 2 dicembre, al Centro Esposizioni di Lugano, torna Sposi ieri, oggi & domani la fiera degli sposi di Lugano.

La direzione artistica è affidata a Carmelo Spina, hair & face stylist di fama internazionale: “Il mondo del wedding negli anni si è evoluto, si sono modificate le dinamiche di scelta: il modo in cui i futuri sposi approcciano le nozze è differente. Abbiamo adeguato questo straordinario palcoscenico di visibilità in un’opportunità nuova per chi espone e chi ne fruisce”.

Durante la fiera si svolgerà il corso WOW Word of Wedding dedicato al wedding planning con relatori di eccellenza.

Sfilate e spettacoli animeranno il palco e insieme alle aree speciali si creerà un grande evento nell’evento: area cocktail bar e spettacoli di Barman Freestyle, “Wedding Barber”, Hair Couture Sposi con Joyàcademy e altre novità ancora.

Compilando la cartolina che verrà consegnata all’ingresso, è possibile partecipare al grande concorso che mette in palio fantastici premi; primo premio una romanticissima cerimonia in spiaggia a Mauritius.

Programma

Venerdì 30 novembre

Ore 17 Apertura della Fiera

Ore 18 Inaugurazione della fiera alla presenza del sindaco di Lugano, On. Marco Borradori e della madrina Maria Teresa Ruta

Ore 18.30 Aperitivo per i presenti e spettacolo di Bruno Vanzan, campione del mondo di Flair Bartending

Sabato 1 dicembre

Ore 11.30 Esibizione musicale con arpa di Eleonora Ligabò

Ore 15 Esibizione musicale di Claudio Sax

Ore 16 Sfilata di abiti da sposa e da cerimonia “Le Spose Di Mery”, presentata da Maria Teresa Ruta

Ore 17 Sfilata Tosetti Sposa – “La favola: la bella e la bestia” – Special guest Roberta Zanfranceschi

Ore 18 Esibizione Roger Docourt, Swiss – Flair Champion

Ore 19 Esibizione musicale con Pamela & Marco Live Music

Domenica 2 dicembre

Ore 11 Esibizione musicale con arpa di Giovanna Di Lecce

Ore 12 Esibizione musicale di Mixolydia Eventi

Ore 13 Esibizione musicale di Claudio Sax

Ore 14 Joyàcademy Live Show – Acconciature sposa con esibizione canora di Victoria Alexandra Haschke

Ore 15 Sfilata Altea Atelier – Abiti sposa e sposo

Ore 16 Sfilata di abiti da sposa e da cerimonia “Le Spose Di Mery”, presentata da Maria Teresa Ruta

Ore 17 Sfilata Tosetti Sposa – “La favola: la bella e la bestia”

Ore 18 Esibizione musicale con Pamela & Marco Live Music

Ore 19 Show di chiusura manifestazione con esibizione di Olga Romanko, sfilata finale,

estrazione concorso e ringraziamenti