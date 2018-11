“Stoned”, il singolo di debutto dei Goldfish Recollection

Si muovono tra l’indie rock e il psychedelic reggae, hanno vent’anni e sono di Gavirate. I Goldfish Recollection presentano il loro primo singolo dal titolo “Stoned” con un video che nel giro di 24 ore ha visto più di 1500 visualizzazioni.

La band è formata da Giacomo Tagni voce e chitarra, Paolo Bianchi chitarra, Davide Cipolletta basso e Gabriele Gonfalonieri alla batteria, quattro giovani amanti della musica che si presentano al pubblico con un brano dalle sfumature ambient, underground e funky. Il video è per la regia di Gianluca Riva ed è stato girato nel centro di Varese, tra i Giardini Estensi, i portici della città e le cascate di Ferrera.

“Stoned” è parte del primo EP della band, completamente autoprodotto e disponibile dai primi di dicembre su tutte le piattaforme streaming come Spotify e Apple Music. Per vederli dal vivo invece, la prossima data è alle Cantine Coopuf il 21 dicembre in apertura a Davide Shorty in tour.