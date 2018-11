Fuori strada col tir, intervengono i Vigili del Fuoco

Questa mattina, martedì 27 novembre, attorno alle 8,30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Sumirago, in via Sandroni, per recuperare un autoarticolato uscito fuori strada.

Per cause ancora in fase di accertamento un veicolo pesante è uscito fuori carreggiata rimanendo bloccato. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un’autogru hanno sollevato il veicolo riportandolo sulla corsia.