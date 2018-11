“Sulla mia pelle” al circolo Arci Cuac

Al circolo Arci Cuac arriva “Sulla mia pelle”, il film su “gli ultimi sette giorni di Stefano Cucchi”. Un evento promosso in collaborazione con l’Associazione Stefano Cucchi Onlus.

“Durissimo e preciso nel colpire là dove deve andare a segno senza deviazioni di percorso Sulla mia pelle di Alessio Cremonini accompagna con rara umanità fino alla morte la settimana di agonia di Stefano Cucchi. È noto il caso della morte in carcere del giovane geometra arrestato per detenzione, spaccio e uso di stupefacenti, il più conosciuto dei 176 casi di decessi in carcere nel 2009” scrive Silvana Silvestri sul Manifesto.

L’appuntamento è per mercoledì 28 novembre 2018. Il circolo di via Torino 64 a Gallarate aprirà alle 20. Alle 21 la proiezione del film.

“Per non dimenticare Stefano e mantenere viva la memoria a 9 anni dalla sua morte. Per supportare Ilaria e la sua famiglia nello loro lotta contro l’ingiustizia e la violenza dello stato. Per ricordarci che la pelle di Stefano potrebbe essere la pelle di ognuno di noi”.

L’ingresso è gratuito, con tessera Arci (valida per tutto l’anno 2019 in tutti i circoli Arci d’Italia)