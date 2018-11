Telethon, è il momento di donare

Sono state presentate questa mattina, martedì, le iniziative organizzate sul territorio in occasione di TELETHON, la raccolta fondi per la ricerca sulla Distrofia Muscolare, su tutte le altre Malattie Neuromuscolari e sulle Malattie Genetiche e Rare che non hanno ancora una causa conosciuta e/o una terapia che si svolge dal 1990.

Il 15 dicembre in via Milano UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e AVIS allestiranno una Casa Telethon dove i volontari saranno presenti per raccogliere fondi e spiegare ai cittadini l’importanza di partecipare alla raccolta.

Come ha infatti spiegato la presidente di UILDM Varese Rosalia Chendi: “Negli ultimi tempi, con i risultati della ricerca l’aspettativa di vita e la qualità di vita dei malati affetti da malattie neuromuscolari sono aumentate significativamente e molte malattie genetiche sono meglio conosciute e adeguatamente affrontate. Per alcune malattie è stata trovata la cura e decine di bambini sono guariti! Ma c’è ancora molto da fare perché tutte le malattie genetiche richiedono studi molto lunghi e costosi. Per questo anche una piccola donazione può essere importante».

Ha aggiunto l’assessore all’Inclusione sociale Miriam Arabini: «Basta poco per fare del bene, per contribuire a far stare meglio le persone che soffrono: invito i bustocchi a partecipare come sempre perché tanto è stato fatto, ma ancora molte malattie attendono una risposta, una cura e l’aiuto di tutti noi».

Come sempre BNL (Banca Nazionale del Lavoro) sostiene l’iniziativa: venerdì 30 novembre alle ore 21 al Teatro San Giovanni Bosco, via Bergamo 12, si terrà la commedia teatrale organizzata dall’Agenzia BNL di Busto Arsizio dal titolo “Il testamento” con il Gruppo teatrale I Figli di Anna.