Torna “Fallo protetto”, Sette realtà unite per la lotta contro l’AIDS

Per sensibilizzare sul tema, sono diverse le iniziative che si svolgeranno sul territorio in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS.

Si comincia venerdì 30 novembre dalle 13 alle 14 con l’iniziativa a cura del Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM), all’Università degli Studi dell’Insubria in via Monte Generoso 71 con sensibilizzazione sulle IST nei corridoi dell’ateneo.

TEST HIV GRATUITI, AL SALOTTO E IN PIAZZA

Sempre venerdì 30 novembre dalle 21.30 è il turno della campagna nazionale “Meet, test & treat” che permette di fare test rapidi, gratuiti ed anonimi per HIV e HCV al Salotto di Varese: una campagna realizzata da Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese.

Sabato 1° dicembre in Piazza Repubblica a Varese dalle 14 alle 19 sarà possibile eseguire il test capillare HIV rapido nell’iniziativa realizzata da Arcigay Varese e SISM in collaborazione con ASA Milano Onlus. Inoltre, saranno distribuiti i preservativi forniti da Coop in collaborazione con Arcigay e la campagna informativa di Arcigay il cui focus è la prevenzione all’interno della comunità LGBTI+ (lesbica, gay, bisex, trans, intersex).

DUE PARTY “PROTETTI” CONTRO L’AIDS

Per unire sensibilizzazione, prevenzione e divertimento, sabato primo dicembre sono previsti due red party: – – Fallo Protetto Night, presso Il Salotto di Varese a cura di Discobus Varese e Il Salotto dalle 22 alle 3.00 con distribuzione di preservativi e materiale informativo; – 110 Fallo Protetto Night presso l’Andy Live Music di Castiglione Olona (VA) organizzato da MEL con Arcigay Varese, Discobus Varese e SISM Varese con distribuzione di preservativi e materiale informativo. Il DJ set sarà a cura di Manuela Doriani direttamente da m2o, emittente radiofonica nazionale che si occupa prettamente di musica elettronica. Appuntamento alle 23:30.