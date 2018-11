Luci, addobbi, concerti, presepi e mercatini: la temperatura è scesa ma l’atmosfera natalizia sta già scaldando la città di Varese.

Centinaia gli eventi in programma a partire già da domani, 1 dicembre 2018: questo primo weekend di dicembre offrirà infatti già un primo tuffo tra mercatini e attrazioni per i più piccoli, mostrando i primi eventi di centinaia, che dal centro al Sacro Monte e ai quartieri non dimenticherà nessuna zona di Varese.

A presentare questa mattina tutte le iniziative in città c’erano l’assessore Francesca Strazzi e l’assessore Ivana Perusin insieme alle associazioni ed enti coinvolti come ad esempio le realtà del Sacro Monte, i commercianti di via Sacco, i rappresentanti di Ascom Varese che hanno contribuito in modo determinante alle tante vie illuminate con le luci di Natale. Tra le novità infatti i tanti eventi previsti nel borgo del Sacro Monte, dove per la prima volta verranno solennemente accese le luci – e l’albero – del Borgo, l’8 dicembre.

Ci sarà inoltre l’illuminazione in molti quartieri e l’aumento delle luminarie e degli addobbi in molte vie della città: come gli alberi decorativi previsti per la prima volta in Via Sacco e l’illuminazione di via Robbioni. Per non dimenticare il Varese Xmas Village che renderà Varese una città di Natale nelle vie del centro, con tante decorazioni, mercatini ed eventi a cura di La Stube di Luca Tonidandel con il supporto di Confesercenti Regionale Lombardia sede territoriale di Varese.

«Il grande lavoro svolto quest’anno dall’amministrazione e da tutte le realtà coinvolte darà veramente la possibilità di godersi un Natale splendido con centinaia di iniziative diffuse in tutta la città – hanno spiegato l’assessore ai Quartieri Francesca Strazzi e alle Attività produttive Ivana Perusin -. Molte più vie illuminate, tante novità in programma, insomma ci sono tutti gli ingredienti per un Natale davvero speciale».

PER ORIENTARSI ARRIVA LA GUIDA: IL LIBRETTO DEL NATALE A VARESE, ANCHE ON LINE

Per orientarsi nelle centinaia di iniziative l’amministrazione comunale ha presentato questa mattina il Libretto del Natale 2018 che sarà a disposizione dei cittadini per scoprire tutte le magie delle festività: una pubblicazione consultabile giorno per giorno per conoscere tutti gli eventi e le iniziative natalizie che si svolgeranno in giro per la città al link: http://www.comune.varese.it/varesenatale2018.

I PRIMI EVENTI: L’INAUGURAZIONE DEL VILLAGGIO DI NATALE IN CENTRO, IL MERCATINO DI CASBENO E TANTO ALTRO

Si parte dunque questo weekend con l’inaugurazione ufficiale del “Varese Xmas Village” che sarà attivo da sabato 1 dicembre 2018 fino a domenica 6 gennaio 2019 nel centro città con tutte le attrazioni per grandi e piccini. L’accensione e il taglio del nastro sono in programma per domani, sabato 1 dicembre alle ore 17.30 per l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale in piazza Repubblica mentre alle ore 18.00 si aprirà ufficialmente il mercatino e la pista di pattinaggio di piazza Monte Grappa. Il Varese Xmas Village è realizzato da La Stube di Luca Tonidandel con il supporto di Confesercenti Regionale Lombardia sede territoriale di Varese, partner per la comunicazione Comunicandoti. L’allestimento dell’albero di natale in piazza Monte Grappa è invece a cura di BCC Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e di Buguggiate, filiale di Varese.

Il weekend offrirà anche tanti altri appuntamenti natalizi come il Mercatino degli hobbisti e degli artisti sotto il portico di via Cairoli il primo dicembre a Biumo, evento organizzato da Il salotto di Biumo. Sabato e domenica grande appuntamento con la 16° edizione di Luci, profumi e colori del Natale a Casbeno. Evento organizzato da Parrocchia di San Vittore Martire. Sabato ci sarà poi un’anteprima di Sant’Ambrogio in strada “Aspettando il Natale” dalle 17.00 alle 23.00, visite guidate, musica, teatro, mercatino dell’artigianato, gastronomia e la prima tappa del Viaggio dei Re Magi.

Il 2 dicembre appuntamento con il Concerto di Natale alle ore 20.30 alla Parrocchia di San Grato di Bobbiate. Concerto con l’Orchestra Cameristica di Varese, direttore: Fabio Bagatin Solisti: Chiara Nicora, clavicembalo Gabriele Oliveti, violino Musiche di Manfredini, Haydn, Vivaldi, Corelli. Evento organizzato da Associazione Cameristica di Varese.

NEL WEEKEND DELL’IMMACOLATA SI ACCENDONO LE LUCI DEI GIARDINI ESTENSI E SI ILLUMINA IL SACRO MONTE

Il prossimo weekend poi si accenderanno anche i Giardini Estensi, un appuntamento immancabile per tutta la Città di Varese in cui il parco di Palazzo Estensi si colorerà con l’emozionante atmosfera natalizia. Una serata incantata, romantica ed iconica da vivere tutti insieme come ogni anno per iniziare ufficialmente il conto alla rovescia verso il Natale. L’evento sarà il 7 dicembre alle 18 e sarà accompagnato dai canti natalizi a cura del coro dell’Accademia Vocale Solevoci, insieme ad un coro di voci bianche e i Greensleevs: in tutto un’ottantina di elementi. Verrà distribuita inoltre la cioccolata calda, il vin brulé e lo zucchero filato a cura di Croce Rossa Italiana Comitato di Varese e con la gentile collaborazione con la Lindt.

Al sacro Monte l’appuntamento è per sabato 8 dicembre alle 17.30, per una suggestiva e magica novità: l’accensione delle luci natalizie del Sacro Monte, che diventerà una sorta di “Borgo del santo Natale”: luminarie tra le vie, un albero sulla cima della via sacra illuminato a festa e i locali del borgo “preparati” per le feste.

Mille altri eventi costelleranno questi giorni di dicembre: l’elenco completo è nel libretto 2018.