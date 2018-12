Il villaggio di Babbo natale ha “aperto” in piazza Repubblica

Il Villaggio di Natale sorge in città. Dopo l’accensione dell’albero di natale in piazza Monte Grappa, avvenuto sabato scorso, oggi, sabato 1 dicembre, alle 17.45 ha preso colore e luce il villaggio di babbo natale in piazza Repubblica.

Alla presenza del Sindaco Davide Galimberti, accompagnato dagli assessori Perusin e Dimaggio, sono state accese le decorazioni che hanno suscitato lo stupore di grandi e piccini. Genitori e bambini in coda davanti alle diverse decorazioni giganti per un selfie di ricordo.

Coda soprattutto, fuori dalla casetta dove Babbo natale ascolta i desideri dei più piccini.

Organizzato da La Stube del Trentino con il supporto di Confesercenti Regionale Lombardia sede territoriale di Varese, la seconda tappa del “Xmas Village” ha raccolto il plauso dei tantissimi presenti.

A fare da sfondo alle decorazioni le tipiche casette in legno alpine, decorate con pini e luci, dove trovare “i sapori del mercatino alimentare”, dove acquistare, provare e assaporare squisite specialità regionali, grappe, vin brulè e tradizionali dolci natalizi.

E non è ancora tutto… il villaggio di Natale varesino dà appuntamento alla prossima settimana per una nuova festosa puntata.