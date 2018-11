Luci e mercatini, si entra ufficialmente nell’atmosfera del Natale

Un fine settimana tutto dedicato al Natale con tante iniziative per grandi e piccini: Varese e dintorni illumina strade e paesi per festeggiare l’arrivo delle feste in un’atmosfera magica e gli eventi sono molti. Ecco tutti gli eventi:

METEO

Come sarà il meteo del weekend? Bello anche se le temperature si abbasseranno e farà freddino. – Il meteo di sabato e domenica

MERCATINI, INCONTRI e PRESEPI DI NATALE

Varese – E’ per sabato l’inaugurazione del Varese Xmas Village dove grandi e piccini potranno trovare in Piazza Repubblica le casette e la pista di ghiaccio, oltre a grandi “pupazzi di luce” che saranno protagonisti della piazza. La loro accensione ufficiale sarà nel momento del taglio del nastro: che sarà alle 17 per piazza della Repubblica e alle 18 per piazza Monte Grappa. – Tutto il programma

Varese – Sabato 1 dalle 14 alle 16.30 e domenica 2 dicembre dalle 10 alle 18.30

torna l’evento, giunto alla sua quinta edizione, ideato su iniziativa

dell’associazione “Pasticceri per la vita” e dal titolo “Il Signor Panettone”, la manifestazione per far conoscere la migliore produzione artigianale della provincia di Varese. – Tutto il programma

Varese – Domenica 2 dicembre, dalle 10 alle 19, una giornata in Villa Paradeisos tra aromi di cannella, zenzero, pino e noce moscata, per imparare a creare la propria ghirlanda di Natale, in collaborazione con Davide Bertani Flower Designer e Marco CHEF – Love in the kitchen Catering. – Tutto il programma

Biumo Inferiore – Mercatino degli hobbisti e degli artisti di via Cairoli: sotto il portico di Via Cairoli espositori hobbisti e artigianato.

Casciago – Domenica 2 dicembre nella Villa Comunale di Casciago va in scena “Natale insieme”. Dalle 10 alle 18 esposizione degli hobbisti e delle associazioni del territorio, stand gastronomico e tanto altro – Tutto il programma

Casbeno – Torna a Casbeno il mercatino di Natale, giunto quest’anno alla sedicesima edizione. Si parte sabato 1° dicembre con “Luci, profumi e colori del Natale” (dalle ore 15 alle 22) per proseguire poi anche domenica 2 dicembre (dalle ore 10 alle 20) – Tutto il programma

Casalzuigno – Ultimo fine settimana da vivere a Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a due passi dal Lago Maggiore, con gli eventi dedicati all’arrivo delle festività del Natale. L’1 e del 2 dicembre infatti, si susseguiranno visite guidate e laboratori creativi che avranno come filo conduttore la scrittura delle lettere – Tutto il programma

Laveno Mombello – Torna il mercatino di Natale nelle bellissime sale di Villa Frua. Come ogni anno, il Gruppo di cucito “L’ago maggiore” organizza un mercatino con i propri manufatti. Aperto venerdì e sabato – Tutto il programma

Laveno Mombello – E’ in programma per sabato mattina, 1 dicembre, la tradizionale posa del Presepe sommerso di Laveno Mombello. Una tradizione che si ripete da quasi quarant’anni e che ogni anno attira moltissime persone: appuntamento in Piazza Caduti del Lavoro dalle 7 alle 11 del mattino – Tutto il programma

Maccagno con Piano e Veddasca – Appuntamento nella frazione di Garabiolo che, dal 2 dicembre 2018 al 6 gennaio, si animerà di tanti suggestivi presepi ed offrirà ai visitatori l’occasione per vivere, nel cuore della Val Veddasca, la particolare atmosfera delle antiche tradizioni del Natale. L’apertura ufficiale della Rassegna Presepi, domenica 2 dicembre 2018, alle ore 15.00. – Tutto il programma

Marchirolo – I mercatini natalizi, spettacoli per bambini, gli artisti di strada, il simulatore di guida, la carrozza con i cavalli, gli stand gastronomici e tanto altro per l’evento di domenica 2 dicembre organizzata dai commercianti – Tutto il programma

Caronno Varesino – Domenica 2 dicembre mercatino di Natale per tutto il giorno, con tante idee regalo.

Besano – Debutto importante per la nuova Pro loco di Besano che domenica 2 dicembre terrà il Mercatino di Natale. Il Mercatino aprirà alle 9 in piazza Libertà con tante bancarelle di artigianato, hobbysti, specialità gastronomiche e attività per i bambini, e sarà arricchito da momenti di intrattenimento, musica, canti e dal pranzo con le specialità degli Alpini di Besano. – Tutto il programma

Gornate Olona – Un fine settimana dedicato al Natale quello in programma al Monastero di Torba e che vedrà la mostra mercato nella giornata di domenica 2 dicembre. Sabato e domenica laboratori per i più piccoli e i loro genitori dedicato alla lettera a Babbo Natale – Tutto il programma

Somma Lombardo – Sabato 1 dicembre, dalle 14 alle 21 e domenica 2, dalle 10 alle 19, arriva la nona edizione di Natale al Castello 2018, con gli attesissimi Mercatini di Natale al Castello e nei Cortili di Somma Lombardo. I cortili di Via Melzi e il centro storico cittadino di Somma Lombardo ospiteranno i tradizionali mercatini di Natale, che vedranno la partecipazione di numerosi e selezionati espositori artigiani e hobbisti, provenienti da molte regioni d’Italia – Tutto il programma

Ornavasso – Dal 17 novembre al 28 dicembre, il Natale è di casa a Ornavasso, con Il Parco e la Grotta di Babbo Natale che propongono tutti i giorni tanti spettacoli e tanto divertimento per tutta la famiglia. Programma completo con tutti gli orari del Parco e della Grotta di Babbo Natale, validi tutte le date di apertura. – Tutto il programma

Itinerari natalizi in Canton Ticino – Pattinare sul ghiaccio, girare per le vie illuminate con il trenino, visitare mercatini, assaggiare golosità e prodotti tipici, vivere la magia del Natale tra luci, colori e musica… Le principali città del Canton Ticino offrono un ricchissimo programma di iniziative in occasione delle feste, all’insegna delle tradizioni e in piena atmosfera natalizia – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Per sensibilizzare sul tema, sono diverse le iniziative che si svolgeranno sul territorio in occasione della Giornata mondiale contro l’AIDS. – Ecco tutti gli appuntamenti in programma

Varese – Un viaggio per grandi e piccini lungo il percorso che unisce il canto degli uccelli alla musica classica, andata e ritorno, alla scoperta di voci, suoni e melodie. Questo il programma proposto per il pomeriggio di sabato 1 dicembre, dalle ore 15, nella sala del Camino del Castello di Masnago per l’evento “Il canto incantatore: la melodiosa voce degli uccelli”. – Tutto il programma

Varese – Sabato 1 dicembre, Naturwaren apre il suo primo negozio monomarca a Varese, in Piazza Beccaria 7 e vi invita tutti a scoprire l’elevata qualità dei suoi prodotti. – Tutto il programma

Sacro Monte di Varese – Le ville alla Prima Cappella e Oronco: Visita guidata allo scoperta di un circuito mozzafiato di ricchezza e bellezza di ville sorte nei primissimi anni del ‘900. Domenica 2 dicembre,alle ore 14.30 al piazzale Montanari, Prima Cappella. Soggetto organizzatore: OfficinAmbiente.

Bobbiate – Melodie Pastorali in attesa del Natale: Concerto di Natale presso la Parrocchia di San Grato, domenica alle ore 20.30, direttore Fabio Bagatin. Solisti: Chiara Nicora Clavicembalo, Gabriele Oliveti violino. Soggetto organizzatore: Associazione Cameristica di Varese.

Lozza – Open Day alla Scuola Primaria di Lozza: sabato 1 dicembre e venerdì 14 dicembre, dalle 10 alle 12, porte aperte presso la Scuola Primaria “G. Pascoli” di via C. Battisti 15, Lozza (Va) – Tutto il programma

Luino – Piante Guerriere, in collaborazione con la Biblioteca comunale di Luino, organizza una conferenza su un viaggio in Patagonia. Laura Pirovano racconterà, attraverso una serie di immagini ‘Paesaggi, flora e fauna della Patagonia tra Argentina e Cile’. Sabato 1 dicembre, ore 17 – Tutto il programma

Induno Olona – Evitare truffe e raggiri, se ne parla al “Caffè degli Alpini”. Appuntamento per sabato 1 dicembre: ospite il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Varese Marco Currao – Tutto il programma

Induno Olona – Sabato 1° dicembre il Birrificio Angelo Poretti festeggia l’arrivo dell’inverno con una giornata gratuita di apertura del birrificio liberty di Induno Olona, coinvolgendo in anteprima i visitatori nella degustazione della prima cotta del 2018 della 7 Luppoli L’Affumicata, la birra prodotta in edizione limitata per la stagione invernale. – Tutto il programma

Sesto Calende – Come costruire una mangiatoia per uccelli, è questo il laboratorio organizzato dai Volontari Lipu alla Floricoltura Coccetti per sabato 1 dicembre alle ore 14.30. Un laboratorio finalizzato alla costruzione di mangiatoie per uccelli – Tutto il programma

Viggiù – Arte e spiritualità: a Villa Borromeo le opere dei ragazzi dell’Artistico

Si inaugura domenica 2 dicembre la mostra propone una sessantina di lavori delle classi quarte degli anni scolastici dal 2015 al 2018 ispirati alla spiritualità – Tutto il programma

Somma Lombardo – Un Villaggio di Natale accattivante, dedicato al Grinch, il personaggio più irriverente, cinico e simpatico del Natale, che a novembre tornerà nei cinema. Il Villaggio del Grinch sarà aperto tutti i sabati e le domeniche, dal 17 novembre al 30 dicembre, dalle 10:30 alle 17:30. – Tutto il programma

Lugano – Venerdì 30 novembre, sabato 1 domenica 2 dicembre, al Centro Esposizioni di Lugano, torna Sposi ieri, oggi & domani, la fiera degli sposi di Lugano. – Tutto il programma

LIBRI

Varese – Mauro Novelli presenta “La finestra di Leopardi” (Ed. Feltrinelli). L’appuntamento è parte del Festival del Racconto – Premio Chiara ed è in programma per sabato 1° dicembre, alle 17.30 alla Galleria Ghiggini, via Albuzzi 17, Varese.

Busto Arsizio – Sabato 1 dicembre alle 18.00 la Biblioteca Comunale “G.B. Roggia” ospiterà un grande nome della letteratura nazionale per il nuovo appuntamento con il Festival del Libro del Sistema Bibliotecario di Busto Arsizio e Valle Olona: Andrea Vitali presenterà il suo nuovo romanzo “Gli ultimi passi del sindacone”, edito da Garzanti. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Arriva a Varese domenica 2 dicembre, alle ore 21 lo spettacolo “Arlecchino Servitore di Due Padroni”. La famosa commedia di Carlo Goldoni sarà in scena per la regia di Valerio Binasco e vedrà Natalino Balasso alla prova con uno dei testi più importanti della commedia dell’arte. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – Sabato 1 dicembre ospite della stagione Latitudini, presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, sarà Rita Pelusio: attrice comica, in teatro e in televisione, regista e autrice di spettacoli teatrali che sanno essere al contempo divertenti e d’impegno civile. In scena “Urlando Furiosa” – Tutto il programma

Induno Olona – La stagione teatrale della compagnia “Il portico degli amici” prosegue sabato 1° dicembre alle 21, al Cinema teatro Mons. Comi di Induno Olona. Si ride con “Stori da curtil“, una divertente commedia dialettale, messa in scena dalla Compagnia dei quattro venti di Arcisate. – Tutto il programma

SPORT

Busto Arsizio – Un weekend all’insegna del Karate per i 40 anni della polisportiva Bu Do Kan. Sabato al Palayamamay una gara internazionale, domenica uno stage nazionale e poi mostre ed incontri. – Tutto il programma per la festa della Polisportiva Bu Do Kan

MUSICA

Varese – Un fine settimana tra il jazz contemporaneo e l’indie pop. Il programma delle Cantine Coopuf inizia venerdì 30 novembre con Elisa Marangon Quartet. Sabato sera invece, appuntamento con una delle migliori band indie pop italiane del momento: in scena I Segreti. – Tutto il programma

Varese – Appuntamento al Twiggy di Varese: venerdì 30 con gli Elephank Projekt + DJ Sharmelfunk, sabato Michele Paccagnella Quartet. Ingresso libero a tutti gli eventi.

Albizzate – Circolo The Family aperto per tutto il fine settimana e sabato sera propone il concerto dei The Tape.