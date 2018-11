Weekend con il sole (e la sciarpa)

Come sarà il meteo del weekend? Bello anche se le temperature si abbasseranno e farà freddino. Secondo il Centro Geofisico Prealpino sabato 1 dicembre in buona parte sarà soleggiato con alcuni passaggi nuvolosi via via più consistenti in serata ma senza precipitazioni. Sulla pianura formazione di locali banchi di nebbia notturni in dissolvimento al mattino. Temperature tra -1 e 4 la minima e 5/9 la massima.

Domenica 2 dicembre invece passaggi nuvolosi a tratti estesi, solo in parte soleggiato. Sulle Alpi possibilità di nevischio oltre 2000 metri circa, altrove asciutto. Le temperature si alzeranno leggermente.