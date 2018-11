Natale al Castello 2018

con gli attesissimi Mercatini di Natale al Castello e nei Cortili di Somma Lombardo.

Come da tradizione, anche quest’anno la suggestiva cornice offerta dal Castello Visconti, i cortili di Via Melzi e il centro storico cittadino di Somma Lombardo ospiteranno i tradizionali mercatini di Natale, che vedranno la partecipazione di numerosi e selezionati espositori artigiani e hobbisti, provenienti da molte regioni d’Italia, che proporranno creazioni uniche artigianali e golosi stand gastronomici.

Il mercatino di Natale all’interno del Castello Visconti, giunto quest’anno alla sua nona edizione, ospiterà anche una zona dedicata alle specialità gastronomiche italiane. Il percorso di visita partendo dal viale di ingresso che costeggia il fossato proseguirà nel cuore del Castello, nella caratteristica zona del cortile e del porticato e nelle sale al piano terra. Al primo piano, oltre alle calde e accoglienti sale che ospiteranno come sempre molti selezionati espositori, ci sarà anche una interessante mostra d’arte dell’artista Mari dal titolo “Simbolismi”.

Grande novità di quest’anno sarà una sala completamente dedicata alla magia, per la gioia dei più piccoli ma non solo. Una splendida scenografia appositamente studiata darà vita ad un’ambiente magico, ispirato al maghetto più famoso del mondo. Durate le giornate ci saranno momenti di animazione a tema e non mancherà un angolo dedicato al truccabimbi e un piccolo ma originale set fotografico! Diversi saranno i momenti con esibizioni musicali dal vivo.

Dai manufatti decorativi per la casa in tanti materiali diversi, dal feltro alla ceramica, agli accessori per la persona, piccole eccellenze nel campo dell’abbigliamento, gioielli, quadri e sculture e naturalmente splendide decorazioni natalizie saranno in esposizione per uno shopping natalizio davvero originale.

Il percorso di visita proseguirà nei suggestivi cortili di Via Melzi e nel centro storico della Città, dove in entrambi i giorni saranno presenti molti espositori e tante attrazioni collaterali al mercatino, tra cui un piacevole intrattenimento musicale a tema natalizio, il tradizionale presepe vivente organizzato dallo “Sci Club ’88” e le bancarelle a cura delle scuole cittadine!

Sabato alle ore 17 verrà anche acceso l’albero nel cortile del palazzo comunale, proprio in concomitanza con i mercatini, per rendere ancora più bella l’atmosfera del Natale. Un coro cittadino intonerà canti natalizi e darà il benvenuto a Babbo Natale, che sarà poi presente in una casetta ubicata davanti alla Chiesa di S.Agnese per incontrare i bambini.

L’ingresso è gratuito in tutte le zone espositive.

L’evento è patrocinato dal Comune di Somma Lombardo – Assessorato alla Cultura.

L’evento è organizzato da Malpensa Meetings e dalla Pro Loco di Somma Lombardo, in collaborazione con l’associazione Arte nella corte.

Si ringraziano:

Fondazione Visconti di San Vito

L’angolo fiorito SNC – Via Pastrengo, 2 a Somma Lombardo

Anna Norvara fotografa

Macchine da caffè Lavazza

Sci Club ’88

Per non perdervi nemmeno un appuntamento in programma, mettete “mi piace” alla pagina Facebook e seguite la pagina evento ufficiale.