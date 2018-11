Lettere a Babbo Natale e una mostra mercato, appuntamento a Torba

Un fine settimana dedicato al Natale quello in programma al Monastero di Torba e che vedrà la mostra mercato di domenica 2 dicembre, dove un’accurata selezione di espositori proporrà idee speciali per i regali natalizi: tessuti, gastronomia, ceramica, accessori per la casa e per la persona sono solo alcuni dei prodotti in esposizione.

Inoltre, nei pomeriggi di tutto il fine settimana di sabato 1 e domenica 2 dicembre, alle ore 14.30, i più piccoli e i loro genitori potranno partecipare a un laboratorio creativo sulla lettera a Babbo Natale per imparare a dar voce a sentimenti e pensieri dedicati a genitori, nonni e amici, con le parole antiche scoperte sui muri affrescati di Torba. L’attività prevede, infatti, un momento di visita alla ricerca delle espressioni di cui è rimasta traccia al monastero.

Ingressi:

Visita guidata + ingresso: Intero 10 €; Ridotto (bambini 4-14 anni) 5 €; Iscritti FAI e Residenti Gornate Olona 4 €;

Biglietto famiglia (2 adulti + 2 bambini) 25 €.

Pranzo: adulti 25 €; bambini 15 €.

Ristorante La Cucina del Sole: tel. 348.8687196.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0331.820301 – 328.8377206; faitorba@fondoambiente.it ;

www.fondoambiente.it