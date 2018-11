Torna a Casbeno il mercatino di Natale, giunto quest’anno alla sedicesima edizione. Si parte sabato 1° dicembre con “Luci, profumi e colori del Natale” (dalle ore 15 alle 22) per proseguire poi anche domenica 2 dicembre (dalle ore 10 alle 20).

La grande festa organizzata dalla parrocchia di San Vittore Martire prevede un ricco programma con mercatino degli hobbisti, gastronomia e golosità, animazione per bambini lungo le vie del quartiere, in oratorio e all’asilo.

Concerti di Natale in Chiesa

Sabato ore 21 “Coro “Angelo Vidoletti” di Varese

domenica ore 16: Ensemble di chitarre classiche e coro “Insieme per la musica”

Street Food

Piazzale della Chiesa SALAMELLE & PATATINE HOT-DOG – PANINO TIROLESE Novità 2018: CHICKEN NUGGETS CALDARROSTE – VIN BRULÉ

Cortile dell’Asilo FRITTELLE & GOLOSITÀ CIOCCOLATA CALDA – TÈ – CAFFÈ Giardino dell’Oratorio CRÊPES & DOLCI

Colazione al Bar dell’Oratorio con caffè, cappuccino, brioches calde domenica mattina dalle 8.00

RistOratorio

POSTI A SEDERE AL COPERTO – MENÙ ANCHE D’ASPORTO

SABATO cena dalle 19.00 –

DOMENICA pranzo dalle 12.30 Orecchiette con salsiccia e broccoli Zuppa di cereali Stinco di maiale con lenticchie Polenta e brüscitt – Polenta e zola – Torta soffice pere e cioccolato.

Con la collaborazione dell’Istituto Professionale Alberghiero “De Filippi” di Varese.

Sabato 1° dicembre

Dalle 15.00 alle 22.00 lungo le vie: Mercatino di Natale Dalle 15.00 alle 18.30 all’Asilo: MOSTRA FOTOGRAFICA di MARCELLO ALBANI sui Paesi Scandinavi: “Dal Circolo Polare Artico alle Svalbard”

PICCOLA FABBRICA DI BABBO NATALE – Laboratori per bambini a cura dell’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ASILO

Ore 18.45 al termine della S. Messa: I BAMBINI, LUCE DEL MONDO! Mini-fiaccolata dei bambini e benedizione sul sagrato

Ore 19.00 – 21.00 in chiesa, nella cappella invernale: ADORAZIONE EUCARISTICA Ore 21.00 in Chiesa: CONCERTO DI NATALE offerto dal CORO ANGELO VIDOLETTI di VARESE

Al termine, tutti sul sagrato per l’accensione dell’albero di Natale

Domenica 2 dicembre

Dalle 8.00 presso il Bar dell’Oratorio: colazione con caffè, cappuccino e brioches calde

Dalle 10.00 alle 20.00 lungo le vie: Mercatino di Natale dalle 10.00 alle 18.00 all’Asilo: MOSTRA FOTOGRAFICA di MARCELLO ALBANI sui Paesi Scandinavi: “Dal Circolo Polare Artico alle Svalbard”

Ore 14.30 in Oratorio spettacolo per i bambini e i loro genitori: NETTURBIZIO: CHI SALVERÀ NETTURBINIA? Animazione, narrazione e magia con CLOWN COMIZIO

Dalle 15.00 alle 18.00 all’Asilo: PICCOLA FABBRICA DI BABBO NATALE – Laboratori per bambini a cura dell’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ASILO

Ore 16.00 in Chiesa: CONCERTO DI CHITARRE E CORO offerto dall’Associazione INSIEME PER LA MUSICA: brani tradizionali di Natale accompagnati dall’Ensemble di chitarre classiche.

Come sempre sarà possibile votare la bancarella più bella presso il banco delle caldarroste

Finalità del Mercatino 2018

Grazie alla partecipazione del pubblico si propone di continuare ad aiutare: la Caritas Parrocchiale, impegnata costantemente nel sostegno di persone e famiglie italiane e straniere in difficoltà, tramite la distribuzione periodica di alimenti o il pagamento di qualche bolletta insoluta.

Le Suore Minestre degli Infermi di San Camillo della Provincia di Chonburi in Thailandia, che nella casa di accoglienza “Lorenzo Home” a Phanatnikhom si prendono cura di bambini orfani e sieropositivi dai 18 mesi ai 10 anni .(www.carryforkids.org).