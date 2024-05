Tutte le novità per igiene urbana e raccolta differenziata a Varese discusse in una commissione congiunta

Una commissione congiunta tra attività produttive e ambiente per rispondere a tutti i dubbi, domande e segnalazioni sulla raccolta differenziata e i nuovi servizi di igiene urbana da parte dei consiglieri comunali. E’ quella che si è svolta nel pomeriggio di lunedì 13 maggio, alla presenza delle Assessore Ivana Perusin e Nicoletta San Martino e moderata dai presidenti Simone Longhini e Dino De Simone.

L’assessora ha fatto il punto della situazione su alcuni elementi di novità, come la nuova raccolta differenziata nei parchi della città, che comincerà a giugno dai parchi più grandi in via sperimentale, per poi allargarlo anche alle aree verdi più piccole: già questo primo punto è stata occasione di dibattito e chiarimenti. Poi è cominciata la parte più strettamente legata alle domande dei consiglieri: a rispondere c’erano l’assessore all’Ambiente Nicoletta San Martino e il responsabile della comunicazione di Sangalli Sandro Di Scerni.

Tra gli argomenti trattati, la segnalazione della presenza di sacchi lasciati per strada da persone che non corrispondono alle case (Simone Longhini e Luca Paris), l’esiguità dei bidoni per la carta e cartone in relazione al suo grande uso con gli acquisti on line (Eugenio De Amici), gli orari “anomali” della raccolta in centro (Stefano Angei e Barbara Bison), la diminuzione dei cestini in centro (Stefano Angei e Barbara Bison), e i lunghi tempi di attesa per il ritiro degli ingombranti (Barbara Bison).

Domenico Esposito segnala dei bidoni “ingombranti” in via Indipendenza, che impediscono il passaggio sul marciapiede dei cittadini disabili, mentre Barbara Bison, su stimolo di alcuni gestori di locali del centro, ha chiesto delle variazioni di raccolta del vetro (attualmente martedì, giovedì, e sabato mattina) spostando almeno al lunedi mattina la raccolta dei vetri che presumibilmente si saranno accumulati nel weekend. Eugenio De Amici ha chiesto inoltre se è previsto un percorso di educazione e formazione alla raccolta differenziata delle scuole: a questo ha risposto Di Scerni, spiegando l’esistenza del piano di offerta formativa on line sul sito VaresePulita, a cui fino ad ora hanno aderito 179 classi. Giuseppe Pullara ha chiesto infine se c’è una copertura di lavoratori sufficiente per la raccolta dell’Umido, ricevendo risposta positiva.

La commissione si è svolta online: è quindi possibile rivederla, anche in differita, sul canale Youtube del comune di Varese

GUARDA TUTTA LA COMMISSIONE CONGIUNTA SULL’IGIENE URBANA