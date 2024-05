Lavori in autostrada, previste chiusure notturne sulla A8

CHIUSURE NOTTURNE TRATTO ALLACCIAMENTO A8-BESNATE E STAZIONE BESNATE

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle quattro notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Di conseguenza, chi percorre la A8 e proviene da Milano o da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Pertanto, si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8, verso Varese e si potrà uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

in considerazione delle chiusure in A8 Milano-Varese, in direzione di Milano, del tratto Castronno-Cavaria (nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 maggio) e del tratto Castronno-Solbiate (nelle due notti di giovedì 16 e venerdì 17 maggio), chi proviene da Varese dovrà uscire obbligatoriamente a Castronno e, se diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, potrà entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate;

nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio, in considerazione della chiusura in A8 Milano-Varese, in direzione di Milano, del tratto Lago di Varese-Solbiate Arno, chi proviene da Varese dovrà uscire obbligatoriamente a Lago di Varese e, se diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, potrà entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate;

-dalle 21:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 maggio, sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 11+900 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico, o di Solbiate Arno, al km 35+700 della A8 (ad eccezione di chi proviene da Varese, per la contestuale chiusura del tratto Castronno-Solbiate Arno), o ancora di Gallarate, al km 29+900 della A8.

Sulla A8, si tengano in considerazione le seguenti chiusure, nella stessa notte:

-verso Varese, del tratto allacciamento A9 Lainate-Como-Chiasso-Castellanza;

-verso Milano, del tratto Castronno-Solbiate Arno, con contestuale uscita obbligatoria a Castronno, per chi proviene da Varese.

CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LAGO DI VARESE BUGUGGIATE-SOLBIATE ARNO

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore e di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Varese Buguggiate e Solbiate Arno, verso Milano.

Si precisa che lo svincolo di Castronno sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

Contestualmente, saranno chiusi i rami di allacciamento dalla SC5 Strada Varese-Gazzada e dalla A60 Tangenziale di Varese sulla A8, in direzione di Milano.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Brughiera ovest”, situata all’interno del suddetto tratto; nello stesso orario, sarà chiusa anche l’area di servizio “Brughiera est”, in direzione di Varese. In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Varese Buguggiate, immettersi sulla SP341 verso Castronno/Solbiate Arno e rientrare in A8 a Solbiate Arno;

per la chiusura dell’entrata di Castronno, verso Milano: Solbiate Arno;

per la chiusura dell’entrata di Castronno, verso Varese: entrare presso il nodo A8/A60 di Gazzada.

CHIUSURE NOTTURNE TRATTO CASTRONNO-SOLBIATE VERSO MILANO

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 maggio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, immettersi sulla SP341 verso Solbiate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno.

CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GALLARATE-LEGNANO VERSO MILANO

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Legnano, verso Milano. Di conseguenza sarà chiusa l’entrata in direzione di Milano di Gallarate e di Castellanza, mentre l’entrata di Busto Arsizio sarà chiusa in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

Contestualmente, sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla A36 Pedemontana Lombarda sulla A8, per chi proviene da Osio Sotto ed è diretto verso Milano.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto Gallarate-Legnano e del ramo di allacciamento A36/A8, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione, verso Busto Arsizio-Castellanza-Legnano, viale Cadorna, via Tessa, via Catullo, via Turati e rientrare in A8 a Legnano;

per la chiusura dell’entrata, verso Milano di Gallarate, Busto Arsizio e Castellanza: Legnano;

per la chiusura dell’entrata verso Varese di Busto Arsizio: Gallarate.