Il “Silent cinema” a Besnate fa sold out

Duemila persone al cinema all’aperto, a Besnate, con la fortunata formula della “Silent Cinema Arena”: è la modalità che prevede l’uso delle cuffie individuali, che offrono una perfetta esperienza sonora e – contemporaneamente – garantiscono una serata tranquilla al vicinato, nel mezzo del paese.

«Dopo una calda stagione estiva, sia in termini di temperature che di offerta cinematografica, è il momento di tirare le somme “Silent Cinema Arena” che, mai come quest’anno, si è rivelata un fiore all’occhiello degli eventi della provincia» dicono dal Cinema Incontro, la benemerita “sala della comunità” che anche quest’anno ha riproposto il calendario estivo.

«Il nostro Cinema Incontro è sempre di più un’occasione di ritrovo per le famiglie e la Comunità: nomen omen, verrebbe da dire. Si, perché quest’anno siamo arrivati a sfiorare le duemila presenze nei nostri quattro week-end di proiezione, di cui 550 solamente con il cartone “Inside Out 2”. Foto che parlano da se duecento spettatori con indosso le nostre cuffie con luci a led colorate non fanno altro che sostenere l’importante lavoro svolto dai nostri volontari…e qualche spettatore arriva spesso incuriosito: Cuffie? Si , la nostra proiezione estiva si distingue dalle altre perché facciamo immergere lo spettatore nel film tramite un audio avvolgente, un sound diretto che ti resta in testa, senza distrazioni e per poter godere di un ottimo film anche quando l’ora si fa tarda (e il vicinato ringrazia e applaude)».

Un vero e proprio presidio di Cultura nelle periferie di provincia: in un momento dove le piccole sale faticano a crescere, in un periodo dell’anno dove le famiglie sono alle prese con le vacanze estive, il Cinema Incontro attrae l’attenzione – e quest’anno lo ha fatto in maniera decisamente efficace – configurandosi come luogo di incontro per divertirsi e far riflettere. Non sono mancate, infatti, le offerte per i ragazzi come “Inside Out 2” e “Kung Fu Panda”, così come non sono mancate nemmeno le proposte per il pubblico appassionato di cinema, con ad esempio la riproposizione del pluripremiato “C’è ancora domani”, della premiatissima Paola Cortellesi, al suo esordio alla regia.

Il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto

Ma le buone cose, come sempre, sono frutto di impegno e collaborazione sia delle persone sia degli enti del Terzo Settore. La buona riuscita della Silent Cinema Arena di Besnate – ed in generale di tutto il percorso culturale dall’Inverno 2023 ad oggi – è anche merito della “Fondazione del Varesotto”, che con la sua fiducia ed il suo impegno a favore dei piccoli presidi culturali, svolge un ruolo cardine per il coordinamento e supporto per la promozione dei progetti di Arte e Cultura del nostro territorio. L’arena estiva, per il terzo anno (il secondo di fila) è risultata infatti vincitrice del progetto Arte&Cultura della Fondazione, evidenziando l’importanza culturale e di presidio che il nostro Cinema Incontro incarna nei suoi valori di sussidiarietà a servizio della Cultura».

La ripresa con “Cattivissimo Me 4”

«A tal proposito, il sostegno alla fondazione Fondazione del Varesotto risulta un’azione filantropica sempre più importante: vi invitiamo a prendere parte al nuovo percorso culturale che ci aspetta dall’autunno, con i Cineforum, Cinetè, gli eventi con le Scuole, e con la nostra offerta cinematografica d’essai. Non mancheranno i film divertenti per le famiglie…solo per mettere l’appetito, con la nuova stagione che riprenderà da venerdì 30 agosto, proprio con l’attesissimo ritorno di “Cattivissimo Me 4” e.. ovviamente, montagne di popcorn per tutti».