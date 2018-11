L’atmosfera del Natale a Villa Della Porta Bozzolo

Ultimo fine settimana da vivere a Villa Della Porta Bozzolo, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a due passi dal Lago Maggiore, con gli eventi dedicati all’arrivo delle festività del Natale. L’1 e del 2 dicembre infatti, si susseguiranno visite guidate e laboratori creativi che avranno come filo conduttore la scrittura delle lettere: sabato 1 alle ore 15, i bambini giocheranno con il linguaggio del XVIII secolo per svelare una storia familiare, imparare parole nuove e scrivere una lettera a una persona cara; domenica 2 dicembre alle 11, alle 14 e alle 16, ci si potrà cimentare con i documenti, le lettere e le poesie documentate dall’archivio Della Porta-Bozzolo. Un vero e proprio viaggio tra le parole annidate non solo nelle missive familiari, ma anche nei resoconti di lavoro, nelle istruzione sulle vendite e molto altro.

Ingressi: Intero: 10 €; Ridotto (bambini 4-14 anni): 5 €; Iscritti FAI, residenti Casalzuigno: 4 €; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 25 €. Visita guidata, aperitivo e cena: Intero: 60 €; Iscritti FAI, soci Slow Food e residenti Casalzuigno: 50 €. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0332.624136 – 328.8377206; faibozzolo@fondoambiente.it www.fondoambiente.it.