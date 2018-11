Alle Cantine Coopuf con l’indie pop dei Segreti

Un fine settimana tra il jazz contemporaneo e l’indie pop. Il programma delle Cantine Coopuf inizia venerdì 30 novembre con Elisa Marangon Quartet. Un quartetto formidabile, frutto di una proficua collaborazione tra Elisa con il grande chitarrista svedese Ewan Svensson. Ewan Svensson è un apprezzatissimo chitarrista, un prolifico compositore e arrangiatore svedese, eclettico al punto di aver frequentato tutti i generi musicali, dal rock alla musica classica, ma è soprattutto nel jazz che si è ritagliato uno importante spazio, suonando, nel corso della sua carriera con grandissimi artisti internazionali.

Il progetto può definirsi di jazz contemporaneo, con sonorità che stanno tra il il jazz moderno di stampo nordeuropeo e il pop. Armonie complesse, mai scontate, ma la melodia è immediata, lirica, diretta e

i testi sono cantati nella lingua originale, cioè l’inglese. Oltre alle composizioni di Svensson, nel repertorio della serata sono presenti anche alcuni brani originali della stessa Elisa Marangon, che si avvale, per presentare il tutto, di un eccellente pianista quale è Roberto Olzer e di una ritmica pressochè perfetta, assicurata dal contrabbasso di Marco Micheli e dalla batteria di Francesco D’Auria, due fra i più apprezzati interpreti dello strumento nel panorama jazzistico nazionale. (Inizio ore 21.00. Per maggiori info: Renato Bertossi 348 0174188 renato.bertossi@gmail.com ).

Sabato sera invece, appuntamento con una delle migliori band indie pop italiane del momento: in scena I Segreti. La band ha da poco pubblicato l’album d’esordio “Qualunque cosa sia” (Futura Dischi) anticipato dal singolo “L’estate sopra di noi”, il quale ha appena raggiunto il milione di riproduzioni su Spotify. L’apertura della serata è affidata al varesino Andrea De Paoli, in arte DEPA, busker che da due anni suona per le strade della Lombardia armato di chitarra e loop station. Appassionato di soul e r’n’b, ha recentemente pubblicato un EP autoprodotto, “Flamingo”. Inizio ore 22.00.