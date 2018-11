Come costruire una mangiatoia per uccelli

La stagione invernale rende più difficile per gli uccellini trovare cibo a sufficienza. Anche per questa ragione i volontari Lipu (Lega italiana protezione uccelli) sabato 1 dicembre guideranno il laboratorio “Costruiamo insieme una mangiatoria per uccelli”, presso la Floricoltura Coccetti di via Mottarone 15, a Sesto Calende.

Il laboratorio inizierà alle ore 14.30 e il costo è di 15 euro a partecipante.

Per info e prenotazioni 348 6987318.