Natale in Ticino, cinque eventi per tornare bambini

Pattinare sul ghiaccio, girare per le vie illuminate con il trenino, visitare mercatini, assaggiare golosità e prodotti tipici, vivere la magia del Natale tra luci, colori e musica… Le principali città del Canton Ticino offrono un ricchissimo programma di iniziative in occasione delle feste, all’insegna delle tradizioni e in piena atmosfera natalizia.

LOCARNO ON ICE

Profumi, musica e giochi di luce immergono il cuore di Locarno in una calda atmosfera natalizia. Durante Locarno on Ice, la Piazza Grande si trasforma in un luogo fiabesco con una spettacolare pista di ghiaccio circondata da tappeti rossi, una terrazza in parte coperta e riscaldata, un palco per i concerti dal vivo, quattro grandi igloo bar trasparenti e una serie di piccoli chalets dove gustare diverse specialità gastronomiche.

A LUGANO IL NATALE E’ IN PIAZZA

Dal 1° dicembre Lugano si veste della più classica atmosfera natalizia. Lo sfondo scenografico del lago, le luci e i colori natalizi avvolgono la città che celebra la festa più bella dell’anno con i suggestivi mercatini natalizi, animazioni per i bambini, musica, eventi, una grande festa di Capodanno e tante altre iniziative speciali fino al 6 gennaio.

NATALE NELLA CITTA’ DEI CASTELLI

Dal 30 novembre 2018 al 6 gennaio 2019, la Città di Bellinzona si veste di una calda atmosfera natalizia, ricca di luci, colori, suoni e profumi.

In programma eventi natalizi con concerti, spettacoli teatrali, mercatini, tour gratuiti sul Trenino Artù, atelier per bambini e tanto altro ancora.

Piazza del Sole è il cuore dei festeggiamenti, con la pista di ghiaccio…

AD ASCONA LA CORSA DA NATAL

Un mese di eventi per tutti i gusti: con il lungolago addobbato a festa, oppure la tipica Corsa da Natal e il concerto di Capodanno in programma per festeggiare il nuovo anno.

E inoltre:

IL PAESE DEI PRESEPI SUL LAGO MAGGIORE

Il comune di Vira, con il suo caratteristico nucleo ancora intatto composto da antiche case addossate le une alle altre, da viuzze, strettoie e piccoli portici, si trasforma durante il periodo natalizio nel paese dei presepi, un luogo da scoprire per chi ama vivere l’atmosfera di Natale.

I MERCATINI DI NATALE

Tutti i mercatini di Natale del Canton Ticino