I voti: accanto ad Archie spunta un ottimo Bertone

ARCHIE 7,5 (IL MIGLIORE) – All’inizio ha una voglia di stare in campo pari a quella di andare dal dentista per un’otturazione. Poi si stiracchia, si risveglia dal torpore, trova i primi canestri e nella ripresa comanda il break biancorosso con una stoppata e due bombe in fila. Nostro MVP, perché è lui a imprimere la svolta alla partita.

AVRAMOVIC 7 – Discorso analogo rispetto ad Archie: avvio un po’ sufficiente ma ripresa con i razzi nelle gambe. Provano a prenderlo, ma lui semina tutti.

IANNUZZI 7 – Oltre 23′ di impiego: significa che stavolta Caja può fare riposare Cain senza grattacapi o timori. Il lungo azzurro fattura 8 punti e 8 rimbalzi contro un Heath che non è un avversario molto malleabile.

NATALI 6 – L’unico dei dieci biancorossi a non trovare il canestro, ma ci sta dopo le ottime prove recenti, Si sbatte, come sempre, nel lavoro di contorno pur senza brillare.

SCRUBB 7 – Undici punti in meno di 17′ di gioco, con 4 rimbalzi e diverse zampate che lasciano il segno sul match. Poi Caja gli dà, per una volta, tanto riposo.

TAMBONE 7,5 – Guida la squadra con personalità, regala un paio di assist al bacio e ritrova quella fiducia al tiro da fuori che sembrava smarrita in avvio di stagione. Chiude col 13, nel senso dei punti segnati ed è costantemente nel quintetto che fa il break più importante.

CAIN 6,5 – Sta in campo relativamente poco, ma nel modo di sempre: attento, propositivo, roccioso. Per fermarlo, coach Caja deve legarlo alla panchina.

FERRERO 6 – Con Natali è quello meno incisivo, perché è vero che segna 5 punti ma è altrettanto vera che sbaglia tantissimo al tiro. Amen, è un momento un po’ così, ma ne ha attraversati di peggiori. Tipo quando Moretti non lo faceva giocare nemmeno per sbaglio.

MOORE 6,5 – Altro elemento utilizzato con il contagocce (16′), trova un po’ come Cain il modo di farsi apprezzare quando sta sul parquet. Qualche bel canestro e un certo contorno senza strafare.

BERTONE 7,5 – I nostri lettori lo eleggono MVP, un po’ perché effettivamente incide parecchio, un po’ per incoraggiarlo, un po’ perché alla fine è il top scorer biancorosso. Non male per uno che è stato (e forse è ancora) sull’orlo del taglio. Ripetiamo: la nostra “palma del migliore” va ad Archie per l’importanza delle sue giocate, ma il buon Pablo si prende con pieno merito lo stesso voto in pagella.