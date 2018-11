Il weekend al Circolo Gagarin inizia mercoledì

Una settimana intensissima al Circolo Gagarin: si inizia mercoledì con il concerto di una band di culto come i Joan of Arc (Chicago, USA), si continua giovedì coi fumetti di Duluth. Il week-end si apre con un libro sul rapporto tra corpi e tecnologia, prosegue con un concerto sperimentale e si chiude con l’ormai tradizionale aperitivo vegan in compagnia di Gusto Arsizio.

Ecco il dettaglio di tutti gli appuntamenti in programma negli spazi di via Galvani 2 a Busto Arsizio

Mercoledì 21 novembre 2018 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 21.30

Joan of Arc (USA) + DAGS!

Due decadi su e giù dal palco per i Joan of Arc, indie rock band di Chicago, 20 anni di dischi un po’ folli, emozionali, urgenti, sperimentali, dolcissimi e sbilenchi, ora perfettamente riusciti, ora incomprensibili, sempre molto veri. Un altro di quei concerti che sembra incredibile possa essere suonato a Busto Arsizio. Aprono la serata i DAGS! da Milano. Maggiori info qui.

Gio. 22 novembre 2018 – Cucina attiva dalle 19.30, chiacchierata dalle 21.30

Duluth: Adriano Barone & Nathan Never

Ospite della serata Adriano Barone, formidabile sceneggiatore di Nathan Never (Sergio Bonelli Editore), con cui parleremo della miniserie Nathan Never Generazioni. Maggiori info qui. Ti sei perso la prima serata? La riascolti qui grazie a NeverWas Radio.

Ven. 23 novembre 2018

Inaugurazione con l’artista dalle 19

Sala due: il cinema ridisegnato da Oregon Pizza

Circolo Gagarin è orgoglioso di ospitare Sala due, una mostra di poster cinematografici ridisegnati da Oregon Pizza. Cult intramontabili, capolavori rielaborati nel tentativo di ringraziarli per ciò che hanno raccontato. Maggiori info qui.

Cucina attiva dalle 19.30, Presentazione libro dalle 21.30

Controculturae: Smagliature digitali (Agenzia X Ed.)

Come muta la relazione che lega corpi e tecnologie? Come si modificano gli spazi che attraversa? Un libro per capire traiettorie e cambiamenti. Maggiori info qui.

Concerto dalle 23.00

An Empty Head

Il lungo venerdì sera del Circolo, dopo l’inaugurazione della mostra e la presentazione del libro, si conclude con il live di An Empty Head. Una testa vuota a cui piace registrare canzoni in modi non convenzionali. Maggiori info qui.

Sab. 24 novembre 2018 – Chiacchierata dalle 18, cucina attiva dalle 19.30

OccupyGagarin: il futuro del nostro Circolo

Se davvero Circolo Gagarin è un bene comune allora deve essere fatto in tanti: da questa semplice considerazione nasce l’esigenza di creare momenti di confronto tra il Circolo, i propri volontari e i propri soci. Vieni, ascolta, condividi: diamoci tutti da fare, il Circolo ha bisogno di noi. Maggiori info qui.

Dom. 25 novembre 2018 – Aperitivo dalle 19 alle 20

Aperitivo vegan con Gusto Arsizio

Torna l’appuntamento fisso mensile con l’aperitivo vegan in compagnia degli amici di Gusto Arsizio. Maggiori info qui.