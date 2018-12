Ai varesini piace guidare di notte. Al contrario, i cittadini di Lecco amano girare in auto di giorno. Varese è anche la provincia in cui l’auto è utilizzata per più giorni l’anno (288), Milano è invece quella in cui si usa meno (269 giorni contro una media nazionale di 287) e in cui si percorrono meno km annui (11.294). Sono solo alcuni risultati dell’osservatorio di Unipolsai sulle abitudini di guida in Lombardia in seguito all’analisi delle scatole nere installate nelle automobili.

Negli ultimi cinque anni è cresciuto l’utilizzo dell’auto in Lombardia (gli automobilisti lombardi l’hanno utilizzata 2 giorni in più), ma per tratte più brevi (percorsi circa 500 km in meno). Gli automobilisti della Lombardia trascorrono in media 1 ora e 21 minuti al giorno in automobile a una velocità media di 32,2 km/h. In Lombardia si percorrono 12.253 km l’anno, 43 km al giorno, in linea con la media nazionale. Il venerdì la giornata in cui si utilizza maggiormente l’auto.