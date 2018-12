Air Italy si allarga sulla rotta Malpensa-India

A distanza di una settimana dal lancio del volo per Delhi, Air Italy raddoppia: giovedì mattina partirà infatti dal Terminal 1 di Milano Malpensa il primo volo per Mumbai, che con i suoi dodici milioni e mezzo di abitanti è la città più popolosa dell’India (la prosecuzione verso altre destinazioni indiane è affidata a un accordo con la compagnia locale Vistara).

La cerimonia di inaugurazione è prevista alle 12.30 al gate da cui partirà il volo. E anche questa settimana interverrà a Malpensa Rossen Dimitrov, che da tre mesi guida la compagnia, nata con l’ingresso di Qatar Airways nella “vecchia” Meridiana.

Air Italy ha avviato meno di un anno fa il suo progetto, che prevede Malpensa come base operativa e vero fulcro del network di rotte: il piano di espansione sul mercato interno è stato completato nell’autunno scorso, mentre ancora in piena evoluzione è lo sviluppo delle rotte internazionali. La compagnia ha annunciato per la prossima estate l’avvio di due voli per la West Coast degli Stati Uniti, verso le città globali di San Francisco e Los Angeles (con qualche malumore politico a Washington per il ruolo di Qatar Airways). E i prossimi passi? «Per ora siamo in stand by con i nuovi voli, ma li annunceremo molto presto» ha assicurato settimana scorsa Dimitrov. E chissà che qualche novità non arrivi già giovedì.