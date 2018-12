Al Ristorante Vecchia Riva pranzi e cene con vista lago

Nato nel lontano ottobre del 1992 in una struttura dei primi del Novecento che fu prima una scuola militare e poi il famoso ristorante Da Mario, la Vecchia Riva è sia Hotel che Ristorante. Dispone di 24 camere, molte delle quali con una splendida vista sul lago di Varese, e offre ai suoi ospiti l’ambiente giusto per ogni occasione: dalla cena romantica ai pranzi per festeggiare i momenti più importanti.

Appena la temperatura lo permette è possibile mangiare all’aperto, nel dehor che affaccia sul lago, godendo appieno della bella stagione.

Aperto tutti i giorni dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 22.30 (chiuso il mercoledì), il ristorante si affaccia sulle sponde del lago di Varese, può ospitare fino a 150 coperti e accetta tutti i tipi di pagamento.

– Chi siete e come mai avete deciso di dedicarvi alla ristorazione? Come è iniziato tutto?

Siamo Alessandro, Denis, Maurizio, Mauro e Luciano e da oltre 25 anni cerchiamo di fare felici le persone che scelgono di provare la nostra cucina in questo meraviglioso angolo verde della città di Varese quale è la Schiranna.

Ci piace accogliere le persone che entrano nel nostro locale come cari amici ai quali proporre piatti cucinati con grande passione e maestria dai nostri Chef e dai loro collaboratori fidati che sono con noi da molti anni.

– Passione o tradizione di famiglia? Come vi siete avvicinati alla cucina?

La maggior parte di noi si è avvicinata alla cucina attraverso le scuole alberghiere del territorio, alcuni con grande passione e umiltà cercando di migliorare anno dopo anno.

– Che tipo di cucina fate?

La nostra è una cucina molto varia che spazia dalle paste fatte in casa, ai Risotti, pesce di mare e di lago, selvaggina, carni ala griglia e tanto altro. Il tutto sempre seguendo le stagioni e usando prodotti freschi.

– Qual è il vostro piatto forte? E quello più gettonato?

I risotti sono sicuramente i più apprezzati dai nostri clienti ma in questo periodo vanno letteralmente a ruba anche il bollito misto di carne, la cassoeula, i pizzoccheri e la selvaggina.

– Il piatto perfetto per questa stagione? Quale consigliate tra le proposte del vostro menù?

Sicuramente il ganassino di manzo brasato nel Chianti e pepe nero. Una delizia accompagnato da polenta fresca.

– Cosa non può mancare nella vostra cucina?

Passione, massimo impegno nella preparazione del piatto e fantasia.

– Avete un prezzo fisso a pranzo?

Sì, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per pranzo applichiamo un prezzo speciale.

– Perché scegliere voi?

Vi consigliamo solo di venire a trovarci: potrete gustare le nostre specialità godendovi il panorama e la bella vista sul lago di Varese, sorseggiare dell’ottimo vino, essere accolti come cari amici di vecchia data.

– Tre parole per descrivere il vostro ristorante

Passione, lago e buon cibo.

SPECIALE NATALE

Se siete alla ricerca di qualche idea simpatica e alternativa per i vostri regali di Natale, alla Vecchia Riva troverete qualcosa di originale. Per tutto il mese di dicembre, infatti, oltre ai Buoni Cena sarà possibile acquistare delle Gift Card di tagli diversi da utilizzare non solo al ristorante regalando un pranzo o una cena ad amici e parenti, ma anche per pernottamenti in Hotel.

I buoni hanno una validità di un anno e come regalo natalizio sono sempre apprezzati.

Ulteriori informazioni

Indirizzo: Via Giovanni Macchi 146, Varese (Va)

Tel.: 0332 329300

Email: info@vecchiariva.com

