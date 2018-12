Al Twiggy arriva il karaoke di Ariele Frizzante

Un fine settimana da non perdere al Twiggy di Via De Cristoforis dove venerdì sera ci sarà la serata “Trash Italian Flow”: rock, happy music, demenziale, anni ’80, ’90, hit, commerciale, dance e tutto ciò che meno vi sareste aspettati. Un dj set che darà colore alla nottata varesina.

Sabato sera invece, arriva Ariele Frizzante con il karaoke che si balla. Lo show che ha conquistato le notti milanesi arriva a Varese e non vi deluderà: pensate alle più grandi canzoni mai scritte, mescolatele con le peggiori e iniziate a cantare.

Come funziona? E’ facilissimo, formula tradizionale ma con quel tocco in più. Il pubblico sceglie una canzone, raggiunge i microfoni distribuiti in sala e inizia a cantarla: non è necessario avere l’X Factor, più la canti male e più ci sarà da divertirsi. Con il rocker e dj Ariele Frizzante anche la chitarra di Elton Novara.

Le serate sono ad ingresso libero, inizio ore 22. Il Twiggy è in Via De Cristoforis 5.