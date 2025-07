Scienza, escursioni e volontariato: quattro giorni nel Parco Campo dei Fiori

Un fine settimana immersi nella natura del Parco Regionale Campo dei Fiori, con un calendario di eventi che unisce scoperta, conoscenza e partecipazione attiva. Da venerdì 18 a domenica 20 luglio, l’ente parco propone un programma che spazia dall’ornitologia alla geologia, dalla manutenzione ambientale alle escursioni naturalistiche, offrendo esperienze gratuite pensate per famiglie, appassionati e cittadini curiosi.

Venerdì 18 luglio a Brinzio: serata dedicata al misterioso succiacapre

Tornano i “Venerdì del Parco” con un appuntamento speciale al Museo della Cultura Rurale Prealpina di Brinzio. Alle ore 21, l’ornitologo Walter Guenzani del Gruppo Insubrico di Ornitologia (G.I.O.) guiderà il pubblico alla scoperta del succiacapre, un raro uccello notturno al centro di un progetto di monitoraggio promosso dal Parco insieme al G.I.O., alle Guardie Ecologiche Volontarie e al Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. La serata include anche la visita alla mostra fotografica “Luce su ogni petalo”, con immagini realizzate da Loris Rossi dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli. Ingresso libero, senza prenotazione.

Sabato 19 luglio: volontari per un giorno al Golfo della Quassa

Prosegue l’iniziativa di cittadinanza attiva “Campo dei Fiori siamo noi”, progetto di volontariato ambientale giunto alla quinta edizione. L’appuntamento è al Golfo della Quassa (Ranco) alle ore 9:00, con ritrovo presso il campo da rugby di via Quassa 27. I partecipanti saranno coinvolti in lavori di manutenzione del verde, pulizia dei sentieri e raccolta rifiuti. Il Parco fornirà attrezzi, assicurazione e un piccolo omaggio ai partecipanti. L’iniziativa è aperta a tutti, previa iscrizione online.

Domenica 20 luglio: escursioni tra geologia, storia e natura

Due diverse escursioni permetteranno di esplorare angoli suggestivi del Parco. A Masciago Primo si parte alle ore 9:00 dal parcheggio del cimitero per una camminata gratuita tra sorgenti pietrificanti, massi erratici e tracce della Linea Cadorna, accompagnati dalle guide di Naturalis Insubria. L’evento fa parte del progetto STEM-ES per la sostenibilità, sostenuto da Istituto Oikos Onlus e Università dell’Insubria. Prenotazione obbligatoria via mail o telefono.

Contemporaneamente, a Cunardo le Guardie Ecologiche Volontarie propongono una giornata lungo il torrente Margorabbia, tra natura selvaggia e avventura. Ritrovo alle ore 9:00 presso la Baita del fondista; è consigliato equipaggiamento adeguato. Il rientro è previsto per le 16:30. Partecipazione libera.

Sempre domenica 20 luglio, terzo appuntamento del ciclo “Dove la natura incontra la vita rurale”, che accompagna alla scoperta del paesaggio agricolo e naturale della Valle della Bevera. Con la guida geologa Donatella Reggiori, i partecipanti attraverseranno canyon, antiche asparagiaie e corridoi ecologici. Ritrovo ore 9:15 in via Cavallotti a Cantello, rientro entro le 13. Escursione gratuita con iscrizione online.