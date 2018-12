Al via la stagione dello sci all’Alpe di Mera

Se il weekend dell’Immacolata rappresenta un appuntamento irrinunciabile per gli sciatori, nel Monterosa Ski è stato segnato dall’apertura di impianti e piste in tutte le tre Valli del comprensorio principale, dalla Valsesia fino alla Val d’Ayas, consentendo così agli sciatori in partenza da Alagna di percorrere buona parte del carosello con gli sci ai piedi. Anche per le piccole stazioni targate Monterosa è arrivato finalmente tempo di iniziare la stagione invernale.

Fra loro Alpe di Mera in Valsesia, ha fatto il suo primo debutto in società, con la nuova gestione di Monterosa 2000, che gestisce anche gli impianti di Alagna Valsesia. Con i suoi 30 km di piste battute, l’Alpe di Mera offre uno splendido parco sciistico a tutti gli appassionati ed è un vero e proprio paradiso per l’agonismo, facilmente raggiungibile grazie all’accesso da Scopello, ed all’ampio parcheggio che serve gli impianti di risalita. Sovrasta dall’alto la Valle con un sorprendente colpo d’occhio e permette ai suoi visitatori di ammirare in tutta la sua maestosità il massiccio del Monte Rosa, con un panorama che non ha eguali in Valsesia.

Le discese si sviluppano dai 1.800 metri della Cima Camparient sino ai 600 del rientro, e sono disegnate su morbidi dorsali che rendono la stazione adatta a tutti, dai principianti ai più esigenti, in particolar modo per le famiglie. Le possibilità di discesa in neve fresca fuoripista sono divertenti e sicure e l’esposizione al sole rende la località meta obbligata del comprensorio Monterosa Ski.

L’apertura è per il momento ancora parziale, a causa delle temperature che si mantengono ancora piuttosto elevate. La stazione rimarrà quindi chiusa fino a venerdì 14 dicembre, per consentire ai tecnici di proseguire con i lavori di innevamento e di preparazione delle piste, in vista del prossimo weekend del 15 e 16 dicembre, quando gli impianti si rimetteranno in movimento per trasportare in quota sciatori e visitatori.

Si scia invece ormai senza interruzione nel comprensorio Monterosa Ski, e tutti coloro che hanno scelto di acquistare uno stagionale Valsesia, valido ad Alagna ed all’Alpe di Mera, potranno utilizzarlo anche nel Comprensorio principale, fino a Gressoney ed a Champoluc e fino al prossimo 24 dicembre.

L’offerta di skipass giornalieri, plurigiornalieri e stagionali è davvero ricca, venite a scoprirla?