Alla scoperta del Nuvolone e un pranzo solidale, l’Immacolata a Masnago

Una festa sempre più grande e inclusiva, l’8 dicembre a Masnago, nella ricorrenza di Maria Immacolata, patrona della omonima Comunità pastorale: con il nuovo ingresso, sono otto le parrocchie coinvolte e quest’anno per la prima volta sono attesi anche i fedeli di Capolago e Cartabbia. Denso di appuntamenti il calendario in programma: sabato 8 dicembre a partire dalle ore 9.30 vi sarà l’apertura straordinaria dell’Oratorio dell’Immacolata in via Bolchini (una buona occasione per ammirare la bellissima pala d’altare del Nuvolone) in attesa della Santa Messa mattutina nella Parrocchiale di SS Pietro e Paolo alle 10.30, dove verranno ricordati i soci defunti della società “Mutuo Soccorso”.

Il consueto pranzo Solidale al termine della Messa, presso la Cripta posta sotto la chiesa di Masnago, gli acquisti di prodotti enogastronomici o artigianali delle bancarelle, e la tradizionale estrazione dei Cesti Natalizi ore 16.15) consentiranno di devolvere un piccolo sostegno alle parrocchie e alle attività educative dell’Oratorio. Alle ore 15.00 le Bande Edelweiss di Velate e di Capolago intratterranno grandi e piccini con musiche natalizie in attesa che arrivi Babbo Natale (ore 16.00) a raccogliere le letterine dei bambini.

Alle 16.45 concerto in Parrocchiale con musiche da Vivaldi a Mozart: il coro Lauretano di Lugano, il coro Good Company di Varese e l’orchestra Sacro Monte sono diretti dal maestro Andrea Motta. Alle 18 Messa Solenne in onore di Maria Immacolata; una attenzione particolare al termine della funzione sarà dedicato, con l’augurio di proseguimento del cammino di impegno, ai giovani della Comunità che quest’estate ha visto coinvolti una quarantina in viaggio con don Matteo ad Assisi e con don Nicola diretti a Bari, Brindisi e da Papa Francesco.

Per chi vuole fermarsi dopo la Messa, è prevista una conviviale risottata. Oltre allo stadio, disponibile tutto il giorno, dalle 17.30 è consentito anche il parcheggio sul campo dell’oratorio. Le attività per i più piccoli previste al pomeriggio di sabato 8 dicembre dalle ore 14, proseguiranno anche domenica 9, con animazione e lo spettacolo “Un teatro da favola”, a cura della Compagnia Piccoli Attori, per la regia di Agostino Landi.