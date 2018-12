Alptransit e lungolago, un’assemblea pubblica per parlarne

Un’assemblea pubblica in sala consiliare per martedì 18 dicembre, alle 20 e 30. L’amministrazione comunale infatti, invita i cittadini ad una serata per una presentazione e confronto sui diversi progetti che andranno ad interessare il paese, come Alptransit e il progetto di riqualificazione del lungolago. Il Consiglio Comunale è invece fissato per il 20 dicembre.