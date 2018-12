Arrestato l’evaso dal tribunale

Era evaso subito dopo il processo per direttissima che lo vedeva accusato di furto e, stando a quanto pubblicato dall’edizione odierna de La Prealpina, sarebbe stato arrestato nella giornata di ieri, giovedì.

Il 26enne tunisino, arrestato per furto in flagranza di reato, era stato accompagnato da due agenti del Commissariato di Polizia di Legnano in tribunale a Busto Arsizio per il processo la mattina di giovedì 20 dicembre ma, subito dopo l’udienza e poco prima di salire sull’auto di servizio, è riuscito a divincolarsi dalla presa degli agenti che – a quanto risulta dall’indagine che ne è scaturita – non lo avrebbero ammanettato.

La sua fuga è durata una settimana nella quale avrebbe trovato riparo tra casolari abbandonati nelle campagne tra Cerro Maggiore e Rescaldina. Ora dovrà subire un nuovo processo per evasione.