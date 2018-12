Finito il processo, ladro fugge dal tribunale

Non appena è terminato il processo per direttissima, che lo vedeva imputato per il reato di furto, un giovane ladro è scappato. È accaduto nella mattinata di giovedì 20 dicembre al tribunale di Busto Arsizio. L’uomo, un tunisino di 27 anni irregolare in Italia, era stato arrestato il giorno prima in flagranza di reato dagli uomini del commissariato di Polizia di Legnano, mentre rubava all’interno di un residence armato di una scacciacani.

Una volta portato in tribunale per comparire davanti al giudice, l’uomo probabilmente preoccupato di dover ritornare in carcere, si è divincolato dagli agenti ed è scappato a gambe levate. Dopo aver superato di slancio una recinzione, ha fatto perdere le sue tracce. Le forze dell’ordine hanno dato subito l’allarme e sono scattate le ricerche in tutta la regione.