Arriva in treno la luce di Betlemme

La Comunità Pastorale Beato Samuele Marzorati, formata dalle Parrocchie S.Giorgio martire in Biumo Superiore, Ss.Pietro e Paolo in Biumo Inferiore, S.Agostino in Valle Olona e Ss.Fermo e Rustico in San Fermo, all’interno dell’iniziativa denominata Angeli della luce è lieta di segnalare l’arrivo della Luce della pace a Varese, domenica 16 dicembre e alla sua consegna alla cittadinanza, grazie alla collaborazione con le diverse associazioni scout (AGESCI e FSE).

La Lanterna con la fiamma arriverà in treno, verso le 17.30, presso la stazione delle Ferrovie dello Stato. A partire da lì muoverà un corteo che attraverserà il centro della città.

Il percorso del corteo: piazzale Trieste (punto di raduno persone e composizione corteo), via Morosini, piazza XX settembre, via Vittorio Veneto, corso Moro, piazza Monte Grappa, via Marcobi, via Sacco.

Alle 18 circa il corteo entrerà in palazzo Estense nel cui cortile ci attenderà il Sindaco e alcune rappresentanze dei quartieri e delle associazioni. A quel punto la luce sarà consegnata dai bambini all’intera cittadinanza attraverso le mani del Sindaco. Da quel momento una luce arderà in palazzo Estense.

Il programma della cerimonia di consegna prevede alle 18 circa l’arrivo della Luce in palazzo estense, poi un discorso di presentazione del segno della Luce, che terrà don Stefano Cucchetti, l’Indirizzo di saluto da parte del Sindaco Davide Galimberti e infine la consegna della Luce.

Dalla sera di domenica la Luce sarà poi custodita nella chiesa di Sant’Anna a Biumo Superiore (via Guido Reni) e nella chiesa di Santa Maria a San Fermo (piazza Spozio).

Attorno ad essa saranno organizzati momenti di preghiera e riflessione per tutte le fasce di età: ad esempio, giovedì 20 dicembre, i bambini e le famiglie dell’Asilo Ponti si raccoglieranno nella Casa della Luce di via Guido Reni e attorno alla luce della pace vivranno la loro tradizionale festa di Natale.

CHE COSA È LA “LUCE DELLA PACE DA BETLEMME”

Nella Chiesa della Natività a Betlemme c’è una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra.

A Dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre e vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli.

La tradizione nasce dall’iniziativa natalizia di beneficenza “Lichts in Dunkel” – Luce nel buio – della Radio-Televisione ORF-Landestudio Oberoesterreich di Linz. Nell’ambito di tale iniziativa sono raccolte offerte spontanee con cui si vuole aiutare bambini invalidi, emarginati sociali, ma anche stranieri bisognosi, come ad esempio i profughi.

Nel quadro di questa iniziativa di beneficenza, la ORF per la prima volta nel 1986 ha dato vita a questa “Operazione Luce della Pace da Betlemme”, pensando alla tradizione natalizia e come segno di ringraziamento per le numerose offerte.

Poco prima di Natale un bambino, venuto appositamente dall’Austria, accende una luce dalla lampada nella Grotta di Betlemme che è poi portata a Linz con un aereo della linea Austriaca.

La Luce della Pace arriva in Italia già nel 1986, ad opera degli Scout sud-tirolesi di madre lingua tedesca. La diffusione della fiammella rimane limitata al territorio dell’Alto Adige per diversi anni, fino a quando un Gruppo AGESCI di Valenza Po si organizza per andare a recuperala a Vienna.

Nel 1996 avviene la prima distribuzione a livello nazionale della Luce della Pace da Betlemme, in maniera simile a quanto avviene in Austria, utilizzando il mezzo ferroviario per una staffetta di stazione in stazione su due linee: Trieste-Genova e Trieste-Napoli.

La Luce in quell’anno tocca oltre 100.000 persone, 5000 scout, 48 città e paesi. Da quell’anno i numeri sono continuamente cresciuti.

La Luce della Pace non ha solo un significato religioso, ma traduce in sé molti valori civili, etici, morali accettati anche da chi non pensa di condividere una fede. Perciò accogliamo coloro che vorranno partecipare alla distribuzione anche se non cristiani, purché condividano i valori di Pace e Fratellanza che la Luce della Pace porta con sé.

(ulteriori informazioni sul sito www.lucedellapace.it)