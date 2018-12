In arrivo aria polare

Si chiama “aria da neve” e forse ne avrà ben donde chi pronuncerà queste parole a partire da mercoledì una volta spalancate le persiane, perché le previsioni parlano dell’arrivo di correnti scandinave sulla penisola: venerdì potrebbe cadere qualche fiocco a quote collinari, ma è ancora presto per dirlo con certezza. Per il momento, quindi, prepariamo la sciarpa.

SITUAZIONE – “I venti settentrionali che addossano nuvole alle Alpi ma discendono secchi sulla pianura padana, porteranno da mercoledì aria più fredda di origine scandinava con clima invernale. Giovedì un vortice depressionario si sposterà dall’Atlantico verso il mar Tirreno con cieli più nuvolosi anche sulle nostre regioni”. È il punto meteo fatto dal Centro Geofisico Prealpino di Varese.

PREVISIONI – Per oggi, lunedì 10 dicembre, “soleggiato e limpido, ancora ventilato da Nord. Dispersione degli inquinanti. Nel cielo terso dell’alba spicca Venere, stella del mattino. Temperature minime mitigate da favonio in area pedemontana e fin sul Milanese”.

Martedì: “Ben soleggiato con attenuazione del vento ma ancora un po’ di favonio al mattino sulle Prealpi. Brina notturna in pianura. Più freddo in montagna, -7°C a 2000 m”.

Mercoledì “in buona parte soleggiato con passaggi nuvolosi su Piemonte, Pavese e Milanese. Asciutto. Clima invernale con gelo notturno. Banchi di nebbia sui luoghi umidi nelle ore più fredde”.

TENDENZA – Giovedì 13 dicembre: via via nuvoloso. Asciutto. Freddo. Neve sull’Oltrepo’ in serata. Venerdì 14: cielo coperto, deboli precipitazioni probabilmente nevose a quote collinari. Da confermare.