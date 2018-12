Attentato di Strasburgo, sale a cinque il numero delle vittime

Sale a cinque il numero delle vittime dell’attentato di Strasburgo. È morto anche Barto Pedro Orent-Niedzielski, 35 anni, detto Bartek: era andato ai mercatini martedì 11 dicembre con Antonio Megalizzi, il giornalista radiofonico italiano morto dopo tre giorni di coma.

Li ha uccisi il terrorista Cherif Chekatt, 29 anni, anch’egli morto in seguito al blitz delle forze dell’ordine francesi: secondo la ricostruzione, gli ha puntato la pistola in fronte e ha fatto fuoco. Anche “Bartek” aveva seguito i lavori del Parlamento Europeo in seduta plenaria prima di concedersi la pausa natalizia che gli è stata fatale.

Antonio Megalizzi e Barto Pedro Orent-Niedzielski, di origini francopolacche, si trovavano sotto al ponte del Corbeau quando il killer ha iniziato a sparare sulla folla. Le due giovani donne che erano con loro sono riuscite a scappare. Per i due uomini non c’è stato scampo: le ferite alla testa sono risultate troppo gravi ed entrambi si sono arresi dopo giorni di agonia in ospedale.